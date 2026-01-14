¸µHKTÂ¼½Å°ÉÆà¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡»ý¤Á²Î¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©¡Ö²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¡×
¡¡¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¡Ê27¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£HKT48»þÂå¤Î¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤´ë²è¡Ö³ÊÉÕ¤±¤·¹ç¤¦½÷¤¿¤Á¡×¤ËÅÐ¾ì¡£¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤Ã¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥«¥é¥ª¥±¤È¤«¹Ô¤¯¤È¡È²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤è¡É¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Á¥Ã¥Á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê»þ¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Â¼½Å¤Ï¡ÖÂ¼½Å¤Ï²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²Î³ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈHKT»þÂå¤Î³Ú¶Ê¤Ç¼«¿È¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦ÉôÊ¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈOH¡¢OH¡Á¢ö¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼Â±é¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Â¼½Å¤ÎHKTÌ¡ÃÌ¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤È3¤Ä¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£