CVLTE¤¬¡¢1·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPHOBIA SYNDROME¡Ù¤è¤ê¿·¶Ê¡Öeoe.¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢PSP¡Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÁ´ÊÔ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPHOBIA SYNDROME¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÇÛ¿®¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëCD¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢½é²ó»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬2ËçÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖrealitYhurts. ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ê©¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥ó¥É¡¦TSS¤äUS¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦demxntia¡¢iRis.EXE¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Á´16¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØPHOBIA SYNDROME¡ÙCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÞî±·èÄê¤·¤¿ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡ãPHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW¡ä¤¬1·î26Æü¤ÎÅìµþ¡¦SHIBUYA CLUB QUATTRO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
◾️3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPHOBIA SYNDROME¡Ù
2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://fcls.lnk.to/P_S
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¡§https://cvlte.lnk.to/PHOBIASYNDROME_CD
¡ÎCD¡Ï
KSCL-3641¡¡²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡Ï
01.the voYd.
02.realitYhurts.
(TV¥¢¥Ë¥á ¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡Season 2 Âè2¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ)
03.¾É¾õ(main menu)
04.shinjuku syndrome.
05.h2o.wav (feat. TSS)
06.greedY.
07.²Î¤¨¤Ê¤¤
08.I hear a sound.
09.eepY.EXE (iRis.EXE)
10.bloodYhell.
11.whY. (feat. demxntia)
12.¶²¤ì (savepoint)
13.shibuya phobia.
14.allium. (1111)
15.eoe.
16.¶õµõ
¢¡¥·¥ó¥°¥ë¡Öshinjuku syndrome.¡×
ÇÛ¿®¡§http://cvlte.lnk.to/shinjukusyndrome
◾️¡ãCVLTE pre. PHOBIA SYNDROME TOUR EXTRA SHOW¡ä
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦SHIBUYA CLUB QUATTRO
18:30³«¾ì / 19:00³«±é
¤ªÌä¹ç¤»¡§ SHIBUYA CLUB QUATTRO
03-3477-8750
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
Á°Çä¤ê /¡ï5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¡§https://6457.zaiko.io/buy/1Af2:LY6:3115d
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö 12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¡Á1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢§Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¤´Æþ¾ì¤ò´ðËÜ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¡¢¼ýÏ¿¡¦»£±Æ¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ä²èÁü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò´Þ¤à³Æ¼ïÇÞÂÎ¡¢±ÇÁüºîÉÊÅù¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
