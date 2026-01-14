¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ÎEP¡ÖÌ¾Á°¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¤¬¡¢ËÜÆü1·î14Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó°ÜÀÒÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ÖÌ¾Á°¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°10¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡Öºä¸ýÍË¾¡×¤«¤é¡Ö¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡×¤Ø²þÌ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿Èà½÷¡£ËÜºî¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤Î¥Ç¥â²»¸»¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿4¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿°ÕÍßºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖÌ¾Á°¡×¤Ï¡¢¥µ¥«¥°¥Á¤ÎÇ®°Õ¤¬¼Â¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë±üÅÄÌ±À¸¤ÈºØÆ£ÍÂÀ¤¬»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹õÄ³¡×¤ò³Áß·½¨µÈ¡¢¡ÖLife Goes On¡×¤ò¤Ò¤°¤Á¤±¤¤¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤òÌîÂ¼ÍÛ°ìÏº¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢EPÁ´¶Ê¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤òABEDON¡ÊUNICORN¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤ÊÉÛ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE¤Ë¤Æ²þÌ¾¸å½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡ä¤ò³«ºÅ¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÁ´¼ýÏ¿¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
²þÌ¾¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇŽ¢¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¤È¤Ï¡©Ž£¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê4¶Ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙÄ°¤±¤Ð¤â¤Á¤í¤ó¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¯¤È¤è¤ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤âÂô»³¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¥Ø¥Ó¥í¥Æ¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¿´¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÆÏ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢À§ÈóÀ¸¤ÇÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢Ž¢¤¢¤¡¸«¤Ä¤±¤¿¤¤ ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹Æ±¤¸¿Í(Æó¶ÊÌÜŽ¢Ì¾Á°Ž£¤Î²Î»ì¤è¤ê¡¢°úÍÑ)Ž£¤Ê¤Î¤Ç¡£
Digital EP¡ØÌ¾Á°¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÖÌ¾Á°¡×
Àè¹ÔÇÛ¿®¡§https://lnk.to/namae
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1.¹õÄ³
2.Ì¾Á°
3.Life Goes On
4.²Î¤ò²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.sakaguchiami.com/2026/
¡ã¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¥µ¥«¥°¥Á¥¢¥ß¡×¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)
»þ´Ö¡§³«¾ì18:15 / ³«±é19:00
³«¾ì¡§½ÂÃ«duo MUSIC EXCHANGE
ÎÁ¶â¡§Á´¼«Í³5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ßÊÌ¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§12·î20Æü(ÅÚ)10:00
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ / ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ / ¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È / SMA TICKET
https://www.sma.co.jp/s/sma/music/sakaguchi_ticket#/
