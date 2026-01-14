¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û£²£±£³¥»¥ó¥Á¤ÎàÂçµð¿Íá¥¸¥§¥ê¡¼²ÃÆþ¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤ÏÎòÂå£²°Ì¤Î¹â¿ÈÄ¹
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇ¹â¿ÈÄ¹¤È¤µ¤ì¤ë£²£±£³¥»¥ó¥Á¤ÎàÂçµð¿Íá¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡áÁ°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£Ç¯Êð£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÇÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡Ö£Î£Ð£Â¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢¶¥Áè¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÆüËÜ°ì¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï£²£°£²£²Ç¯£µ·î£·Æü¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£²£µÇ¯¤Þ¤ÇÄÌ»»£¹£³»î¹ç¤Ç£·¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£±£±¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ÎÂ®µå¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤âÅê¤²¤ë¡£ÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤ÎÈ´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÀ©µåÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö£Í£Ì£Â¥³¥à¡×¤Ï¡ÖÂÎ³Ê¤Î³ä¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬È´·²¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¯¶¡µëÎÏ¤Ç¥¾¡¼¥ó¤ÎÄì¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¹â¤¤ÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Ç¤Ï£²£°£±£´Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤ËºßÀÒ¤·¤¿£²£±£¶¥»¥ó¥Á¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ß¥ë»á¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡Ë¤Ë¼¡¤°¹â¿ÈÄ¹¡£Íê¤â¤·¤¤àÂçµð¿Íá¤Î²ÃÆþ¤ËÊ¡ÎÉ£Ç£Í¤Ï¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤ÆÂÎ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ïÍÑ¤Ê¤¿¤á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¶ì¤·¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£