HY¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖSwing Swing Heart¡×¤ò1·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤ÏHey! Say! JUMP¡¦°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿·¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤ÎÁÞÆþ²Î¡£¿·Î¤±ÑÇ·¡ÊVo, G¡Ë¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä²ÎÀ¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥é¥Ö¥Ð¥é¡¼¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Êª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÀ²Î®¤ÈºÚÈÁ¤ÎÍÉ¤ì¤ëÎø¿´¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¡¢¿·Î¤¤Ï¡ÖÎø¤ò¤·¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Î»×¤¤¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ò²Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤Ï¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Î24»þ¤Ë³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ1·î17Æü¤Î11»þ¤è¤ê¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à²Æì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëHY¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖHY¤Î¤Æ¤£¡¼¤Á¤Ê¤¡x2¡×¤Ë¤Æ½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤Ï¿·Î¤¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
◾️¡ÖSwing Swing Heart¡×
2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-add/ Pre-save¡§https://HY.lnk.to/SSH
¢¨Æü10¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÁÞÆþ²Î
¢§¥é¥¸¥ª¾ðÊó
¥¨¥Õ¥¨¥à²Æì¡ÖHY¤Î¤Æ¤£¡¼¤Á¤Ê¤¡x2¡×
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á¡¡ÊüÁ÷
https://www.fmokinawa.co.jp/program/hy/
◾️¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù
ABC ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È2026Ç¯1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬
¢¨ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¡U-NEXT¡¢Prime Video ¤Ç¤âÁ´ÏÃÇÛ¿®
¸ø¼° HP¡§https://www.asahi.co.jp/50min/
¸ø¼° X ¡§@drama_50min
¸ø¼° Instagram¡§@drama_50min
¸ø¼° TikTok¡§@drama_50min
¸ø¼° LINE ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@abc_drama
TVer ÈÖÁÈ¥Ú¡¼¥¸¡§https://tver.jp/series/srpbldzfq7
¢§¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
½Ð±é °ËÌîÈø·Å ¾¾ËÜÊæ¹á
Ì£ÊýÎÉ²ð ½©¸µ¿¿²Æ ¹õÅÄ¸÷µ± ÅÄÂ¼·òÂÀÏº ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß ÅÄÈª»Ö¿¿ ¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ
¡¿¹â¶¶¸÷¿Ã¡¡ÌÚÂ¼Â¿¹¾
µÓËÜ ½ÕÆü¾®½Õ¡ÊP-inc.¡Ë
´ÆÆÄ ¶â°æ½ã°ì ÃæÂ¼·½ÎÉ
²»³Ú fox capture plan
¼çÂê²Î ¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡× Hey! Say! JUMP¡Ê¥¹¥È¡¼¥à¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
ÁÞÆþ²Î ¡ÖSwing Swing Heart¡× HY¡ÊUNIVERSAL MUSIC¡¿ASSE!! Records¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ »³²¼¹À»Ê µÜËÜÆüÆàÈþ¡ÊABC ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
ÅçËÜ¹ÖÂÀ¡Ê¥¹¥È¡¼¥à¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡Ë
¿¢ÅÄÇî¼ù¡ÊP-inc.¡Ë
¿¹ÅÄÈþºù È¢¿¹ºÚ¡¹²Ö¡ÊAOI Pro.¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ AOI Pro.
À©ºî ABC ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¹¥È¡¼¥à¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º¡¢ÇîÊóÆ²
◾️¡ãHY 25th Anniversary¡ØBEST!! Special TIME TRIP¡Ù¡ä
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 16:00¡¿³«±é17:00Í½Äê
Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
◾️¡ã¿·Î¤±ÑÇ·¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖHide¡Çs Music Story ¡ÁChapter3¡Á¡×¡ä
2026Ç¯
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Duo MUSIC EXCHANGE
6·î7Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤·à¾ì
6·î14Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë ¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦JAMMIN¡Ç
6·î28Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦246 LIVEHOUSE GABU
7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë²Æì¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¿¥¦¥ó²»»Ô¾ì
Á´ÆüÄø¡¡³«¾ì 17:00 /³«±é 18:00
FCÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
