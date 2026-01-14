ÆÃÄê¤ÎÇÀÌô¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¥ê¥¹¥¯¤ò2.5ÇÜ°Ê¾å¤â¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì
¼ê¤Î¿Ì¤¨¤äÊâ¹Ôº¤Æñ¤È¤¤¤Ã¤¿±¿Æ°¾ã³²¤ò¼¨¤¹¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¤ÏÇÀÌô¤Ø¤ÎË½Ïª¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¡¢ÇÀÌô¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¾å¾º¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÌô¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÇÀÌô¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ä¡¢ÇÀÌô¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬Î¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Î´í¸±°ø»Ò¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÀÌô¤Î¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤ÏÍµ¡¥ê¥ó·Ï¤Î»¦ÃîºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÊª¤ÎÃî¤è¤±¤ä·úÃÛÊª¤Î¥·¥í¥¢¥ê½üµî¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â2020Ç¯¤ËÇÀÌô¾µÇ§¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ÆÁ´ÌÌ¶Ø»ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â2021Ç¯¤ËÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇÀÌô¤È¤·¤Æ¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ´µ¼Ô829¿Í¤ÈÈó¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ´µ¼Ô824¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Î½»½ê¤È1974Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÇÀÌô»ÈÍÑµÏ¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¿äÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤Ç¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬2.5ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¿Í¡¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤º¤Ã¤È°ÊÁ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÀ¼Á¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¥¼¥Ö¥é¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤òµÛÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤òÌÏÊï¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ë¥¨¥¢¥í¥¾¥ë²½¤·¤¿¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤ò11½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµÛ¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥ê¥Ô¥ê¥Û¥¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥¹¤Ï±¿Æ°¾ã³²¤òÄè¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ´µ¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥É¡¼¥Ñ¥ß¥óºîÆ°À¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÎÁÓ¼º¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤ÏÇ¾¤Î±ê¾É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ´µ¼Ô¤ÎÇ¾¤Ç¶Å½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¦Á-¥·¥Ì¥¯¥ì¥¤¥ó¤Î°Û¾ïÃßÀÑ¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¼¥Ö¥é¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¥ë¥Ô¥ê¥Û¥¹¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤¬Â»½ý¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤ò»É·ã¤·¤¿¤ê¦Á-¥·¥Ì¥¯¥ì¥¤¥ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò½üµî¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤ÏÂ»½ý¤«¤éÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸¤Î¾åµéÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¤Î¿À·Ð³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥í¥ó¥¹¥¿¥¤¥óÇî»Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤ÏÇÀÌô°ìÈÌ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥í¥ë¥Ô¥ê¥Û¥¹¤¬¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÄê¤Î´Ä¶¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ°Êª¥â¥Ç¥ë¤ÇÀ¸Êª³ØÅª¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î´ØÏ¢À¤¬°ø²Ì´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥È¥Õ¥¡¥¸¡¼¤Îµ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤Ø¤ÎÆÇÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦È¯¸«¤Ï¡¢ÇÀÌô¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥í¥ó¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀøºßÅª¤Ê¼£ÎÅÀïÎ¬¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2025Ç¯9·î¤ËºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¥¯¥í¥ë¥Ô¥ê¥Û¥¹¤ÎÀ½Â¤¤äÍ¢Æþ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¼ïÆÃÄê²½³ØÊª¼Á¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬Åö¤È¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¥ë¥Ô¥ê¥Û¥¹¡¢Ãæº¿±öÁÇ²½¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¡ÊMCCP¡ËÊÂ¤Ó¤ËÄ¹º¿¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥«¥ë¥Ü¥ó»À¡ÊLC-PFCA¡Ë¤È¤½¤Î±öµÚ¤ÓLC-PFCA´ØÏ¢Êª¼Á¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ÇÍ¢Æþ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î»ØÄêÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê°Æ¡Ë
