¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¡¦FUKUSHIGE MARI¡¢¼«¿È2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMotheland¡ÙËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥Ç¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¤Á¤ã¤óMARI¤³¤ÈFUKUSHIGE MARI¤¬¡¢¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMotheland¡Ù¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥Ô¥¢¥Î¹½À®¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ë¤«¤Ê¹¤¬¤ê¤È¾ð·Ê¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤ò¼ýÏ¿¡£¸ÆµÛ´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥ô¤ÈÀ¸±éÁÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Á´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÅ¤ÈÆ°¡¢Í¾Çò¤È¹âÍÈ´¶¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÉ½¸½¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMotherland¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡FUKUSHIGE MARI ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È