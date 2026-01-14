¥Ð¥ì¥¨¡Ø¥¸¥¼¥ë¡Ù77Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÃ«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡×¤¬ÉÁ¤¯ÉñÂæ¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤¬¸ø³«¡ª
¡¡Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Î¿·½Õ¸ø±é¡Ø¥¸¥¼¥ë¡ÙÁ´Ëë¤¬¡¢1·î17¡¦18Æü¤ËÅìµþÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ÏYouTube¤Ç¡¢¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¿·½Õ¸ø±é¡Ø¥¸¥¼¥ë¡ÙÈþ¤·¤ÉñÂæ¥«¥Ã¥È
¡Ø¥¸¥¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¥¨¤ÎºÇ¹âÊö¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÌ¾ºî¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë4¸ø±é¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£9000ÀÊ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«3»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤òË¾¤àÀ¼¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ï¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¥¨³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤ÎÃ«Åí»Ò¤¬1949Ç¯¤ËÁÏÀß¡£77Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï·µà²½¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌäÂê¡¢ËýÀÅª¤Ê»ñ¶âÉÔÂ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¸ø±éÃæ»ß¤ä³èÆ°À©¸Â¤Ê¤É¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Â¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤É¤óÄì¤«¤é¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿YouTube¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡£ÉñÂæ¤Î´°À®·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Î¸Å¤Î²áÄø¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÁÇ´é¡¢¼ºÇÔ¤ä³ëÆ£¤â´Þ¤á¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥¨¤ÎÀ¤³¦¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾Íè¤Î¥Ð¥ì¥¨¥Õ¥¡¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ä½é¤á¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤Ë¿¨¤ì¤ëÁØ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¹¤¬¤ê¡¢´ÑµÒ¤È¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥¼¥ë¡Ù¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÉñÂæ¾å¤ÎÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ©ºî²áÄø¤äÉñÂæÎ¢¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«Åí»Ò¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¿·½Õ¸ø±é¡Ø¥¸¥¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢1·î17¡¦18Æü¡¢ÅìµþÊ¸²½²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å±é¡£
