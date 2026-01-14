3markets[ ]¡¢¥«¥¶¥Þ¥¿¥«¥Õ¥ß¤Î¿Í´ÖÀ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊEP¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÙËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
3markets[ ]¤¬¡¢ÇÛ¿®EP¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê ¡È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¡£¥«¥¶¥Þ¥¿¥«¥Õ¥ß¡ÊVo, G¡Ë¤Î¡Ö¼å¤µ¡×¡Ö¼«µÔ¡×¡Ö¾ð¤±¤Ê¤µ¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê»ëÅÀ¤Ø·¡¤ê²¼¤²¤¿ºîÉÊ½¸¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ûÈ¯¶Ê¡ÖÅ·¿¦¡×¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¡ÖÄ¶ºÇ°¦¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·¶Ê¤Î¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤ì¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Àä¹¥Ä´¡×¡Ö·¯¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È°ã¤¤¡¢3markets[ ]¤Î¸¶ÅÀ¤äÈà¤Î¿Í´ÖÀ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊEP¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î30Æü¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¡ã¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£EP¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ¤Ê¤Î¤«¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ï¡ÖÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️EP¡Ø¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://3markets.lnk.to/complex
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.¤¢¤ä¤Þ¤ì
2.Ä¶ºÇ°¦
3.¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹Àä¹¥Ä´
4.·¯¤Ï°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤
5.Å·¿¦
◾️¡ã¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡ä
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ MACANA (³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00)
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛMusic club JANUS (³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:00)
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛOP¡Çs (³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:00)
2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÌ¾¸Å²° JAMMIN¡Ç (³«¾ì 18:30 / ³«±é 19:00)
2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚÅìµþ¡Û½ÂÃ« CLUB QUATTRO (³«¾ì 18:00 / ³«±é 19:00)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
Á°Çä¡§\3,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ÅöÆü¡§\4,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¹ØÆþ¡§https://eplus.jp/3markets/
¢§Ã¦½Ð¥²¡¼¥à¾ÜºÙ
https://3markets.com/liveschedule/wp-content/uploads/S__111083541.jpg
¢§¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡ÚµÜ¾ë¡ÛGIP / https://www.gip-web.co.jp/t_info
¡ÚÂçºå¡Û¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó / 0570-200-888
¡ÚÊ¡²¬¡ÛPROJECT FAMIRY / 092-406-0855¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á19:00¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡Û¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó / 052-320-9100¡Ê12:00¡Á18:00¡Ë
¡ÚÅìµþ¡ÛDISK GARAGE / https://info.diskgarage.com/