¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ÎSixTONES¤¬»¨»ï¡ÖMyojo¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡¡¡È¥ª¥é¥ª¥é¡É¡õ¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¡É¤ÊÉ½»æ2¼ï¤¬¸ø³«
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤ÈÆ±¤¸1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖMyojo¡×3·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¡¢¤½¤·¤ÆÃæÌÌ12¥Ú¡¼¥¸¡¢¸ü»æ¥«¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤Î¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇÉ½»æ
¡¡»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅöÆü¤Î¸á¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¤ê¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢»þ´Ö¤òÌä¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë·ÝÇ½³¦¤Î´·½¬¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë»þ·×ÄÌ¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¡¢ÅþÃåÁá¡¹¤Ë¥×¥Á¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ÈÎ¢É½»æ¤Ï¡¢6¿Í¤ÎÂç¿Í¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¡È¥ª¥é¥ª¥éSixTONES¡É¥â¡¼¥É¤Ç»£±Æ¡£ÎÏ¶¯¤¯¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¤¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãSixTONES¡É¥â¡¼¥É¤Ç»£±Æ¡£¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃË»Ò¹»¥Î¥ê¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¦¥§¡¼¥¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤óÆ°Êª¤ÎÌÄ¤¥Þ¥Í¤ä¡¢¥ª¥Ú¥é¤ÎÈ¯À¼Îý½¬É÷¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¥«¥ª¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢É½¾ð¤Ï¸ý³Ñ¤ò¤¢¤²¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾Ð´é¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¥×¥í¤Îµ»¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ¤ÎÎ¢É½»æ¤Ï¡¢6¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢6¿Í¤Ç¡È6¡É¤òºî¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¤Î¼ê¤Î¸þ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ê¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ë¡¢¡Ö²¶¤¬ËÌÅÍ¤Î²¼¤ËÆþ¤ë¤Û¤¦¤¬¿§¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡×¡ÊÅÄÃæ¼ù¡Ë¤Ê¤ÉÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¸«»ö¤Ê¡È6¡É¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»öÁ°¤ËÊç¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥½¥í¡¢3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÂÐÃÌ¡¢Á´°÷¤Ç¤ÎºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡È66¡É¸Ä¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò·ÇºÜ¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®Åö»þ¤Î¡ÖMyojo¡×2015Ç¯8·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥»¥ë¥Õ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò2026Ç¯ver.¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áê´Ø¿ÞºÇ¿·ÈÇ¤âºîÀ®¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢6Ç¯Á°¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¡ÖMyojo¡×2026Ç¯3·î¹æ¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê1·î22ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á¤ÏÄÌ¾ïÈÇ1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¤Á¤Ã¤³¤¤ÈÇ800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
