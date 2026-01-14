Niko¤ó¡¢¡ãfragile Report RELEAE TOUR¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½
Niko¤ó¤¬¡¢1·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ« CLUB QUATTRO¤Ç¡¢¼«¼ç´ë²è¡ã¿·½Õ¼Õºá²ñ¸«¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÈFASHION&MUSIC¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆüº¢¤Î±Æ¶Á¤ÈÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBOY¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÖTOMMY¡×¤È¡¢2026Ç¯5·î¤ËÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡Öa flood of circle¡×¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢2026Ç¯3·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ãNiko¤ó / fragile Report RELEASE TOUR¡ä¤ÎFINAL¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î²ñ¾ì¤¬¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« Spotify O-EAST¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
◾️¡ãfragile Report RELEASE TOUR¡ä
¡¦2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã GOLDEN PIGS BLACK
¡¦2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î•½Ë¡ËµÜ¾ë/ÀçÂæ enn 2nd
¡¦2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç ALMIGHTY
¡¦2026Ç¯3·î01Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî/¹â¾¾ TOONICE
¡¦2026Ç¯3·î07Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»/»¥ËÚ SPiCE
¡¦2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë°¦ÃÎ/Ì¾¸Å²° CLUB UPSET
¡¦2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬ Queblick
¡¦2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¼¯»ùÅç SR HALL
¡¦2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â•½Ë¡ËÂçºå ¿´ºØ¶¶ ANIMA
¡¦2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ ½ÂÃ« Spotify O-EAST¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¡Ë
¢¨Åìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë°Ê³°¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¤¢¤ê
Á°Çä¤ê¡§\3,500¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅìµþ¡¦¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¤ß¡§\2,500¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹ÔÍ½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊÀèÃå¡Ë¡§https://eplus.jp/nikon/
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡¦2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øfragile Report¡Ù
¡¦1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øpublic melodies¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼È×¡Ë¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¡¢CD ONLY¡Ë
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³ÆECÈÎÇä¡§https://nikon.lnk.to/fragile_report
¢¨2nd Album¡Öfragile Report¡×¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½é²ó¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¾·ÂÔ·ô¡×ÉÕ¤!!
¢§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¢¤Ë¡©¡×
https://fragilereport47.jp/
8/27¤Î½ÂÃ«¥¯¥¢¥È¥í¸ø±é²ñ¾ì¤ÈHOLIDAY! RECORDS¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¸ÂÄêÍ½Ìó²ñ¡×¤ÎÆÃÅµCD¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´¶Ê¤òÀè¹Ô»îÄ°¤Ç¤¤ëÇòÈ×¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿Êý¡¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ØÇ®·ì¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ù¤òÈãÈ½¤â´Þ¤áÁ´Ê¸·ÇºÜÃæ!!
¢£¡ã¡Öfragile Report¡×¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµLIVE¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¤Ç47¡×¡ä
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¡õ¿½¤·¹þ¤ß¡§https://fragilereport47.jp/
¡Ú´ØÀ¾/Åì³¤¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¦2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë´ôÉì/Ìø¥öÀ¥ ANTS
¡¡¥²¥¹¥È¡§Yobahi
¡¦2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå/¿´ºØ¶¶ ²Ð±Æ
¡¡¥²¥¹¥È¡§¾×Æ°³×Ì¿
¡¦2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡ËµþÅÔ nano
¡¡¥²¥¹¥È¡§ZOO KEEPER
¡¦2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡ËÏÂ²Î»³ OLDTIME
¡¡¥²¥¹¥È¡§Young Criminal
¡¦2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÆàÎÉ/À¸¶ð RHEBGATE
¡¡¥²¥¹¥È¡§¥¨¥À¥ï¥«¥ì¡¢³¹éòéî½Î
¡¦2025Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÊ¼¸Ë/¿À¸Í BLUEPORT
¡¡¥²¥¹¥È¡§schizophragm¡¢Telepathy
¡Ú»Í¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¦2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÁÅç¸© / ÆÁÅç bar txalaparta
¡¦2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¹âÃÎ¸© / ¹âÃÎ Cab¡Çs
¡¦2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦É²¸© / ¾¾»³ Bar Caezar
¡¦2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¹áÀî¸© / ¹â¾¾ TOONICE¡ÊÃë¸ø±é¡Ë
¡ÚÃæ¹ñ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¦2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë²¬»³¸© / ²¬»³ CRAZYMAMA 2ndRoom
¡¦2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¹Åç¸© / ¹Åç 4.14
¡¦2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ»¼è¸© / ÊÆ»Ò AZTiC laughs
¡¦2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËÅçº¬¸© / ½Ð±À APOLLO
¡¦2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³¸ý¸© / ÅòÅÄ²¹Àô Organ¡Çs Melody
¡Ú¶å½£¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¦2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹ºê¸© / Ä¹ºê STUDIO DO!
¡¦2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ëº´²ì¸© / º´²ì RIDE
¡¦2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÊ¡²¬¸© / Ê¡²¬ public space »Í¼¡¸µ
¡¦2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë·§ËÜ¸© / ·§ËÜ NAVARO
¡¦2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡ËÂçÊ¬¸© / ÂçÊ¬ AT HALL
¡¦2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜºê¸© / µÜºê LAZARUS
¡¦2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¼¯»ùÅç¸© / ¼¯»ùÅç WORD UP STUDIO
¡ÚÅìµþ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë & ²Æì¡Û
¡¦2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþÅÔ / ½ÂÃ« WWW
¡¦2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë²Æì¸© / ÆáÇÆ AZAT FANFARE
¢¨ ³Æ²ñ¾ì¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡ºÀÚ / ÀèÃå¿½¤·¹þ¤ß½ç
¢¨ ¿½¹þÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢CD¤ÎÉõÆþ¥Á¥é¥·¤ËµºÜ
