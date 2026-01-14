LOVE PSYCHEDELICO¡¢25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
LOVE PSYCHEDELICO¤¬¡¢25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡Ù¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯4·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢25Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦NAOKI¤¬¸·Áª¤·¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºî¶Ê»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤êÃé¼Â¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ËºÆ¥ß¥Ã¥¯¥¹¡á¡ÈNaked New Mix¡É¤·¤¿¡¢LOVE PSYCHEDELICO¤Î¡ÈÅö»þÇ¾Î¢¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜÍè¤Î¡¢ËÜÅö¤Î´°À®·Á¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿9¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYour Song¡×¡¢¡ÖLast Smile¡×¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLADY MADONNA ¡ÁÍ«Ýµ¤Ê¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¡Á¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡ÖFLY¡×¡¢2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìCM¥½¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFree World¡×¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ö¡ÈO¡É¡×¡¢2004Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PSYCHEDELICO III¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖHello¡×¡¢2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIN THIS BEAUTIFUL WORLD¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖIt¡Çs Ok, I¡Çm Alright¡×¡¢¡ÖBye Bye Shadow¡×¡¢2017Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE YOUR LOVE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖLove Is All Around¡×¡¢°Ê¾å9¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¡ÈNaked New Mix¡É¤È¤·¤ÆÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
◾️NAOKI ¥³¥á¥ó¥È
LOVE PSYCHEDELICO¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¡¢³ØÀ¸¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤ÎºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼«Ê¬Ã£¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹ºî¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Î²»¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ž¢Åö»þÇ¾Î¢¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜÍè¤Î¡¢ËÜÅö¤Î´°À®·ÁŽ£¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Ù¤¯¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥ß¥Ã¥¯¥¹ºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âºî¶Ê»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤è¤êÃé¼Â¤Ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤êNaked Songs¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¶ÊÃ£¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤ê¼êÂ¦¤«¤é¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë¸À¤¤ÌõŽ¢ËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ž£¤È¤¤¤¦Íç¤Î¶ÊÃ£¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ÏCD¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È×¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢ÇÛ¿®¤Î4·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ç¤Ï¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡ÖLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢CD¡¢¥¢¥Ê¥í¥°È×¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ËÜºî¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¾Èï¡ÈLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat¡É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¤ò2026Ç¯1·î14ÆüÀµ¸á¡Á2026Ç¯2·î15Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç50¿Í¤ò¡¢¥»¥ë¥Õ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿NAOKI¤¬»²²Ã¤Î¾å¡¢ËÜºî¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡ãLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢±þÊç¤·¤¿¿Í¤Ø¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¹Ô¤·¤ÆËÜÆü¤è¤ê¡ÖYour Song (Naked New Mix)¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
LOVE PSYCHEDELICO¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãLOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2·î28Æü¤ÎÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´¹ñ12¥«½ê12¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï4·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëLINECUBE SHIBUYA¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
◾️25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê
1¡§Free World (Naked New Mix)
2¡§Your Song (Naked New Mix)
3¡§Last Smile (Naked New Mix)
4¡§Hello (Naked New Mix)
5¡§FLY (Naked New Mix)
6¡§It¡Çs Ok, I¡Çm Alright (Naked New Mix)
7¡§Love Is All Around (Naked New Mix)
8¡§¡ÈO¡É (Naked New Mix)
9¡§Bye Bye Shadow (Naked New Mix)
CDÄÌ¾ïÈ× /VICL-66126/ ¡ï3,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È× /VIJL-60418/ ¡ï4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥× /VITL-65862/ ¡ï3,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê]
´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡¡¡¡
¡ØLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box¡Ù
CD¡Ü¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ü¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡Ü¥°¥Ã¥º / NZS-1038/ ¡ï18,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡×
CD¡Ü¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ü¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×
¡¦ËÜºî¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¾Èï
¡ÈLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat¡ÉÉÕÂ°
¢§LOVE PSYCHEDELICO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖWE LOVE PSYCHEDELICO¡×²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢§¡ØLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box¡ÙÍ½Ìó¼ÔÂÐ¾ÝÆÃÅµ
25¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨³«ºÅ¤Ï¡¢¸á¸åÂÓ¤Ç2»þ´ÖÄøÅÙ¤òÍ½Äê
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÆâË¿½ê
½Ð±é¡§NAOKI¡ÊLOVE PSYCHEDELICO¡Ë
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§50Ì¾
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ßÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´°Á´¤´¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤´ËÜ¿Í°Ê³°¤ÏÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á ¡Á 2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÅöÁª¼ÔÏ¢Íí¡§2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤òÍ½Äê
¾ÜºÙ¡§https://victor-store.jp/special/lovepsychedelico2026
¢§Í½ÌóURL
¡¦¡ØLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box¡Ù
https://victor-store.jp/artist/7860
¡¦CDÄÌ¾ïÈ×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66126.html
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥¢¥Ê¥í¥°È×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60418.html
¡¦´°Á´À¸»º¸ÂÄê¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65862.html
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¡ÖYour Song (Naked New Mix)¡×
https://jvcmusic.lnk.to/LovePsychedelico_NakedSongs_YourSong
2026Ç¯4·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®
¡ÖLOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS¡×
https://jvcmusic.lnk.to/LovePsychedelico_NakedSongs
◾️¡ãLOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour¡ä
2026Ç¯
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¹âÃÎ¡¦¿·ÍèÅç¹âÃÎ½Å¹©¥Û¡¼¥ë(¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë)
3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë»¥ËÚ¡¦»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Û¡¼¥ë
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
3·î31Æü¡Ê²Ð¡ËÀÅ²¬¡¦ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿åÊ¸²½²ñ´Û ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ÈÂç¥Û¡¼¥ë
4·î3Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
4·î10Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂæ¡¦¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ(ÀçÂæ»ÔÌ±²ñ´Û) Âç¥Û¡¼¥ë
4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÉÙ»³¡¦ÉÙ»³¸©Ì±²ñ´Û
4·î19Æü¡ÊÆü¡ËÌ¾¸Å²°¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
4·î22Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦LINECUBE SHIBUYA
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä 7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê / Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¾ÜºÙ¡§https://lovepsychedelico25th.net/
