¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¶å½£¾ì½ê¤Ç¶âÀ±¤òÍ¿¤¨¡¢£³ÆüÌÜ¤ËË¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ëµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤¬¸ÞÊ¬¤Ê¤é±¦¤òº¹¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÁö¤ì¤ë¤¬¡¢Åö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Æ°ú¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÊè·ê¤ò·¡¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï²áµî¡¢£±£°¾¡£¶ÇÔ¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤¬Áê¼ê¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÏ¢ÇÔ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤ÈÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡£±§ÎÉ¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤¬¾¯¤Ê¤¤ÎÏ»Î¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Î¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤È¤Î°ìÈÖ¤Ç¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¡£Åö¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Î©¤Á¹ç¤¤¤òÈ¿¾Ê¡¢½¤Àµ¤¹¤ì¤Ð°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤ÎÆÍ¤²¡¤·¤â½Å¤¤¹ø¤È¿¼¤¤²û¤Ç´ÊÃ±¤Ë»Ä¤»¤ë¡£