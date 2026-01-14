¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡ÖÆó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ªÁê¼ê¤ÏD¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦¸åÆ£·ÄÂÀÏº
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡Û¸Î¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¦¾¾ÅÄæÆÂÀ¤ò·»¤Ë¤â¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤ÈD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¢¥À¥ó¥µ¡¼É×¤È¤Î·ëº§Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È
¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÈ¯É½¡£¸åÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Æó¿Í¤Ç²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î±×¡¹¤Î¤´·ò¹¯¤È¤´ÈôÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1987Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥ÈYoung Juvenile Youth¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£TOKYOMX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¡¢¸á¸å5»þ¡Á¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£2013Ç¯¤ËÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDANCE¡÷LIVE JAPAN FINAL HIPHOP SIDE¡×¤Ë¤Æ½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°D.LEAGUE¤ÎFULLCAST RAISERZ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡õ¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡¢·ëº§¤òÈ¯É½
¢¡¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¢¡¸åÆ£·ÄÂÀÏº¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
