aiko¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖÎ®¤ì¤Æ¹Ô¤¯µ¨Àá¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ìë¶õ¤ä±«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ð·Ê¡¢¤½¤·¤Æµ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤¬²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
aiko¤¬¡¢47th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖCry High Fly¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Çaiko¤Ï¡¢¡Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÂ³¤±¤ë¤Û¤É²»³Ú¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤á¹þ¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢47ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¸½ºß¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÁ´ÊÔ¤Ïaiko¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤éËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡ÖCry High Fly¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥é¡¼¥È¥ì¥¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¥Ñ¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æº£ºî¤Ï¡¢¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¡ä¤è¤ê2025Ç¯3·î15Æü¤ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¡£ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Öbehind the scenes¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢º£²ó¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÊ¡²»À¼¡§aiko¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¤â¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Pop vol.24.9¡×¡ä¡¢¡ãLove Like Pop vol.25¡×¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1·î15Æü12»þ¤è¤êaiko¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆECÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢È¬²¦»Ò¸ø±é¤«¤éÀÅ²¬¸ø±é¤Þ¤Ç¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¡¢¹Åç¸ø±é°Ê¹ß¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤ÎÄÌ¾ïÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ãLove Like Pop vol.24.9¡ä¤Ë¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢Áá´ü´°Çä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖLLP24.9 µÇ°Æü¥á¥À¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Î¼õÃíÈÎÇä¤¬¡¢1·î15Æü12:00¤«¤é1·î31Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖLLP25 µÇ°Æü¥á¥À¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³Æ¸ø±é²ñ¾ì¤Ë¤ÆÅöÆü¤Î¸ø±éÊ¬¤Î¼õÃí¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î15Æü¤ÎÅìµþ¡¦J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢6·î30Æü¤ÎÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ19ÅÔ»Ô21²ñ¾ì¡¦Á´37¸ø±é¤ò½ä¤ë¥í¥ó¥°¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡¢aiko Live Tour¡ÖLove Like Pop vol.25¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️47th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCry High Fly¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://aiko.lnk.to/47thSG
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
https://www.aiko.com/discography/?id=110
¡û½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCCA-15043¡¡²Á³Ê¡§3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡û½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCCA-15044¡¡²Á³Ê¡§3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûÄÌ¾ï»ÅÍÍÈ×¡ÊCD Only¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCCA-15045¡¡²Á³Ê¡§1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1,Cry High Fly
M2,ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¿Í
M3,¾Ã¤·¥´¥à
M4, Cry High Fly (instrumental)
¢§Blu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
aiko Live Tour¡ÖLove Like Rock vol.10¡×
1.beat
2.¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
3.¥¸¥§¥Ã¥È
4.ÀåÂÇ¤Á
5.¤¢¤¿¤·¤Î¤»¤¤
6.Á¯¤ä¤«¤Ê³¹
7.¤Ö¤É¤¦¤¸¤å¡¼¤¹
8.¥Û¡¼¥à
9.¥¬¥é¥¯¥¿
10.´ê¤¤»öÆüµ
11.À±¤Î¹ß¤ëÆü¤Ë
12.ÈùÇ®
13.¥µ¥¤¥À¡¼
14.¥¥é¥¥é
15.¹¥¤·ù¤¤
16.¤¢¤¿¤·¤Î¸þ¤³¤¦
17.skirt
18.Áê¹ç»±
19.¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ
20.Áê»×Áê°¦
21.²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤Æó¿Í
22.¥·¥Í¥Þ
-ending-
ÆÃÅµ±ÇÁü¡§¡ÖLove Like Rock vol.10¡×behind the scenes
Ê¡²»À¼¡§aiko
¢§47th Single¡ÖCry High Fly¡×½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×
Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ¡§¡ÖLove Like Rock vol.10¡×¥Ñ¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¢¨ÄÌ¾ï»ÅÍÍÈ×¤Ë¤Ï¾åµÆÃÅµ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢WEB¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î14Æü(¿å)È¯Çä¡ÖCry High Fly¡×½é²ó¸ÂÄê»ÅÍÍÈ×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¾åµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï³Æ¥µ¥¤¥È¤Î¹ðÃÎ¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§aiko¡ØCry High Fly¡ÙÈ¯ÇäµÇ° ¡ß ¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹°ÜÅ¾30¼þÇ¯µÇ°»Üºö
https://www.aiko.com/topics/?id=7947
◾️¡ãaiko Live Tour¡ÖLove Like Pop vol.25¡×¡ä
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡§J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Åìµþ¡§J:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡ÀÅ²¬¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹Åç¡§¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¹Åç¡§¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦É²¡§¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¹áÀî¡§¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡°ñ¾ë¡§¿å¸Í»ÔÌ±²ñ´Û ¥°¥í¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë¡¡ºë¶Ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Ê¡²¬¡§Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¼¢²ì¡§¼¢²ì¸©Î©·Ý½Ñ·à¾ì¤Ó¤ï¸Ð¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ê¼¸Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ä»¼è¡§ÊÆ»Ò¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
2026Ç¯4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡½©ÅÄ¡§¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡§NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡°¦ÃÎ¡§NiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µÜ¾ë¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ËÌ³¤Æ»¡§È¡´Û»ÔÌ±²ñ´Û
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡µþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡µþÅÔ¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Åìµþ¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡ÀÐÀî¡§ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¿·³ã¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
2026Ç¯6·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯6·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡Âçºå¡§¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§8,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨¸ø±éÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì/³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
