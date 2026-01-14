»à·ºµá·º¤Ë¾Ð¤ß¡ÄÂç³Ø¤ÎÌÏµ¼ºÛÈ½¤ÇÁ´ÅÍßå¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤òÀë¹ð¤·¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ê2¡Ë
¤³¤ÎÆü¸áÁ°9»þ30Ê¬¤´¤í¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤»¤ºÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇË¡Äî¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎÂ¦¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËºÛÈ½¤òÃÙ±ä¤µ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¹³ÊÛ¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¾ÚÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éPPT¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÊÛÏÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥®¥ç¥ó¥¦¥©¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÈÊÛ¸î¿Í¤ÏºÛÈ½¤Î½ª·ë¤òÃÙ±ä¤·¤ÆÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¤à¤·¤íÆÃ¸¡¤¬Èï¹ð¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ´ØÏ¢¤â¤Ê¤¤¾Ú¿Í¤òÁªÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÛÈ½¤Î¼êÂ³¤¤òÃÙ±ä¤µ¤»¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÆÃÄêÀ¯¼£ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÆÃ¸¡¤Îµá·ºÎÌ»ÈÓÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡ÖÆÃ¸¡Ë¡¤Î°ã·ûÀ¡¢À¯¼£ÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë°ã·ûÅª±¿±Ä¤òÇ¡¼Â¤ËÉ½¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Ú¡¦¥Ü¥æ¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¥â¥ó¥Æ¥¹¥¥å¡¼¤Î»°¸¢Ê¬Î©³µÇ°¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎÀ©¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¡¢ÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¤Î²ü¸·Àë¸À¤Ï»ÊË¡¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¡Ö²¾¤ËÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¡ÊÂçÅýÎÎ¡Ë¤ÎÁªµóË¡ÇË´þº¹¤·Ìá¤·ºÛÈ½¤ò³«»Ï¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
ÊÛÏÀ¤Î²áÄø¤Ç¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥¬¥ê¥ì¥¤¤Ê¤ÉÅöÂå¤ËÃÆ°µ¤µ¤ì¤¿Îò»ËÅª¿ÍÊª¤ÈÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤òÆ±°ìÀþ¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£Õú¼â±ÙÀ¯¸¢Åö»þ¤ËÌîÅÞ¤À¤Ã¤¿¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬Î©Ë¡¸¢¤äÍ½»»¿³µÄ¸¢¤òÍðÍÑ¤·¤Æ·ûË¡Ãá½ø¤òÇË²õ¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤áÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬Èó¾ï²ü¸·¤òµ¯¤³¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤À¡£
¥¤¡¦¥É¥ó¥Á¥ã¥óÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö²áµî¤Ë¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥±¥×¥é¡¼¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¿¦¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ»à¤Ì¤Þ¤Çµï½»ÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é·ÐºÑÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥¬¥ê¥ì¥¤¤ÏÀ¸³¶¡¢¼«ÂðÆð¶Ø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¥ë¥À¡¼¥Î¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï²Ð·º¤ò¼õ¤±¤Æ»à¤ó¤À¡×¤È¤·¡ÖÂ¿¿ô¤¬¾ï¤Ë¿¿¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÅ·Æ°Àâ¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ËÃÏÆ°Àâ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿³Ø¼Ô¤À¡£
¤Þ¤¿¥¤ÊÛ¸î»Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó3À¤¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Ú¥í¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥Ë¡¼¥È¡¦¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥¦¥´¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥Ã¥È¥é¡¼¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤ò±ª²óÅª¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬Âç½°¤Î°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¸å¤ËÌ±¼ç¼çµÁ¤òÇË²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÂ¿¿ô¤ÎË½À¯¡×¤ò·Ù²ü¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥ß¥ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥É¡¦¥È¥¯¥ô¥£¥ë¤éÅ¯³Ø¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÎÈó¾ï²ü¸·Àë¸À¤ÏÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î¼«Í³·ûÀ¯Ãá½ø¤ò¼é¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ¸æÅªÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈ¯Æ°¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÛ¸îÃÄ¤ÎÊÛÏÀ¤¬¸á¸å¤Ë¤âÂ³¤¯¤È¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸á¸å7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Ð¤é¤¯¿À·ÐÀï¤¬À¸¤¸¤¿¡£ÃÓµ®Á³¡Ê¥Á¡¦¥°¥£¥è¥ó¡ËºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¡Ê½ñ¾ÚÄ´ºº¤ª¤è¤ÓÊÛÏÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤ò¡ËºÇÂç8»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢6»þ´Ö·Ð²á¤·¤¿¡£»þ´ÖÆâ¤Ë¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¸áÁ°¤Ë·ûË¡´ØÏ¢»ö¹à¤ò»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¸¡¤¬¼çÍ×¾Ú¿Í¤òÂ®¤¯¿Ê¤á¡¢ÊÛ¸î¿ÍÂ¦¤â·ûË¡ÀìÌç²È¤ò¾Ú¿Í¤È¤·¤ÆËþ¤¿¤»¤ÐºÑ¤à¼êÂ³¤¡×¤ÈÆÃ¸¡¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¤ä¤à¤ò¤¨¤º»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÎ»²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃÓºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Ñ¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È±þ½·¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÇÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÆâÍð¼óËÅÍÆµ¿ºÛÈ½¤Ï¡¢¹´Â«¡¦µ¯ÁÊ¤«¤é352Æü¤Ö¤ê¤Ë1¿³ºÛÈ½¤ÎÊÛÏÀ¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¸½ºß¡Ö3ÂçÆÃ¸¡¡×¤«¤éµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ç·×8·ï¤Î·º»ö»ö·ïºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¹â°Ì¸ø¿¦¼ÔÈÈºáÁÜºº½è¤ÎÂáÊá¾õ¼¹¹ÔË¸³²ÍÆµ¿»ö·ï¤Ï1¿³Àë¹ð¤¬16Æü¤ËºÇ½é¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£