¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¼õ¸³À¸¤òÁÀ¤Ã¤¿ÃÔ´Á¤ÎÈï³²¤òËÐÌÇ¤·¤è¤¦¤È14Æü¡¢¸©Æâ12¤«½ê¤Ç·¼È¯³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼õ¸³´ü¤ÎÃÔ´ÁËÉ»ßÂÐºö¤Ç·¼È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
JRÄ¹Ìî±Ø¤Ç¤Ï14ÆüÄ«¡¢¸©·Ù¤äJR¤Î¿¦°÷¤Ê¤É21¿Í¤¬ÃÔ´ÁÈï³²¤ÎËÉ»ß¤äÄÌÊó¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈSNS¾å¤Ç»î¸³¤ËÃÙ¹ï¤Ç¤¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¤òÁÀ¤Ã¤ÆÃÔ´Á¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê°¼Á¤ÊÅê¹Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¸©Æâ¤ÎÃÔ´Á¤Î¸¡µó¿ô¤Ï9·ï¤Ç¤·¤¿¡£
À¸³è°ÂÁ´´ë²è²Ý ´Ý»³¾¡¹ÃÔ´Á»öÈÈÂÐºöÅý³ç´±
¡Ö¼þ¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÊÃÔ´Á¡ËÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Æ»ë¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×
¸©·Ù¤Ï¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë17Æü¤È18Æü¤Ê¤É¤Ë¥Ñ¥È¥íー¥ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£