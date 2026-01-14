¥¨¥¤¥àÅÅ»Ò¡¢¹âµ¡Ç½3ÁØ¥·ー¥ë¥É¹½Â¤¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªÍÑLAN¥±ー¥Ö¥ë¡ÖNAV¡×
NAV-005S
¥¨¥¤¥àÅÅ»Ò¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÍÑLAN¥±ー¥Ö¥ë¡ÖSHIELDIO¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹âµ¡Ç½3ÁØ¥·ー¥ë¥É¹½Â¤¤Î¡ÖNAV¡×¤ò1·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
ÊÒÂ¦¡§¥¤ー¥µ¥³¥óRJ45¥×¥é¥° ÊÒÂ¦¡§RJ45¥×¥é¥° (Á´¤ÆÀÇÊÌ)
¡¦NAV-005S¡¡0.5m¡¡68,000±ß
¡¦NAV-010S¡¡1m¡¡74,000±ß
¡¦NAV-015S¡¡1.5m¡¡80,000±ß
¡¦NAV-020S¡¡2m¡¡86,000±ß
¡¦NAV-030S¡¡3m¡¡98,000±ß
¡¦NAV-050S¡¡5m¡¡122,000±ß
¢¨ÀÜÂ³µ¡´ï¤¬¥¤ー¥µ¥³¥óRJ45¥×¥é¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç»ÈÍÑÉÔ²Ä(ÊÒÂ¦)¡£
Î¾Â¦¡§¥¤ー¥µ¥³¥óRJ45¥×¥é¥° (Á´¤ÆÀÇÊÌ)
¡¦NAV-005W¡¡0.5m¡¡78,000±ß
¡¦NAV-010W¡¡1m¡¡84,000±ß
¡¦NAV-015W¡¡1.5m¡¡90,000±ß
¡¦NAV-020W¡¡2m¡¡96,000±ß
¡¦NAV-030W¡¡3m¡¡108,000±ß
¡¦NAV-050W¡¡5m¡¡132,000±ß
¢¨ÀÜÂ³µ¡´ï¤¬¥¤ー¥µ¥³¥óRJ45¥×¥é¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç»ÈÍÑÉÔ²Ä(Î¾Â¦)¡£
²»¶Á¶õ´Ö¤Ø¤Î¥Î¥¤¥º¥·ー¥ë¥É¸ú²Ì¤òÄÉµá¤¹¤ë¡ÖN-ZERO¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤¤¤¦¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ç¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¡£È¯Ë¤¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥óÀä±ïÂÎ¤ä¡¢¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ³ÅÅÀµ¡Ç½ºà¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥ìー¥É¥¤¥ó¥Êー¥·ー¥¹¤ÈPVC¤Î¥ËÁØ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NAV-005W
¥±ー¥Ö¥ëÃÇÌÌ¿Þ
¥¢¥ë¥ß¡¢Æ¼¡¢¹âÌ©ÅÙÆ¼¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿3ÁØ¥·ー¥ë¥É¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢íÕ¼Í¥Î¥¤¥º¤ä¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÍÞÀ©¡£³°Éô¤«¤é¤Î¥Î¥¤¥º¤ÎÈô¤Ó¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¥·ー¥ë¥É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥×¥í¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Î¥¤¥ºÂÑÀ¤Î¹â¤¤¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥â¥¸¥å¥éー¡Ö¥¤ー¥µ¥³¥ó¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤òÅëºÜ¡£Î¾Ã¼¥³¥Í¥¯¥¿¤Î¥É¥ì¥¤¥ó¥ï¥¤¥äー¤Ï¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤°ÂÄê¤·¤¿ÅÁÁ÷ÆÃÀ¤Î³ÎÊÝ¤È¥Î¥¤¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ëÀÇ½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¹½Â¤
ÀÜÂ³Îã