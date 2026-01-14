¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡ª±Ç²è¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ö¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡×
·à¾ìÈÇºÇ¿·ºî¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢¼çÂê²ÎÃ´Åö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ª¤è¤Ó¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¸ø³«¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Û¤«¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
Äó¶¡¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥Ä
ÇÛµë¡§Åìµþ¥Æ¥¢¥È¥ë
ÇÛµë¶¨ÎÏ¡§¥¤¥ª¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹·à¾ìÈÇ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡£
¡Ö¥½¥É¡¼Åç¤Î²»³Úº×¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ç¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
10¶Ê°Ê¾å¤Î³Ú¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²Î¤ä¼êÇï»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
²»³Úº×¤Î³«ºÅ¤ËÊ¨¤¯¥½¥É¡¼Åç¤Ç¡¢ÆÍÇ¡È¯À¸¤·¤¿¾ÈÌÀ¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢µ¡´Ø¼Ö¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÂê²ÎÃ´Åö¡§ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó
ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ê¸¶Âê¡§All Together Now¡Ë¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¡£
2017Ç¯¤Î¡Ø±Ç²è ¥×¥ê¥¥å¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º¡ª¡Ù°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼çÂê²ÎÃ´Åö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Âç¹ç¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ò¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ¥½¥í¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£
Æü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿²ÎÀ¼¤ÇºîÉÊ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡§¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó
À¼¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥É¡¼Å´Æ»¤Î¶ÉÄ¹¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¡Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡×¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤Ç¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤âÂç¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£
¿Æ»Ò¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂ©¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼çÂê²ÎÃ´Åö¤Ë¤¢¤¿¤ê°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´¶·ã¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£
¼çÂê²Î¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤É¤¦²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤ë¤«¡¢·«¤êÊÖ¤·Ä°¤¤Ê¤¬¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë²æ¤¬»Ò¤¬¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ï¥à¡¦¥Ï¥Ã¥È¶ª¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥ì¡¼¥ëÅÀ¸¡¼Ö¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌò¤ò¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¤ò³Ê¹¥¤è¤¯±é¤¸¤¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤È´¶Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½Õ¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë²Î¤ª¤¦¡ª¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡ÙºÇ¿·¾ðÊó¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊC¡Ë2026 Gullane (Thomas) Limited.
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¡ª±Ç²è¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ö¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡¢ö¥½¥É¡¼Åç¡× appeared first on Dtimes.