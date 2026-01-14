¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤ÎÆý¤¬¤ó¤Ç±¦¶»Á´Å¦¤·¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¿·º§Î¹¹Ô¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Öº£¤¬1ÈÖåºÎï¡×
¡¡Æý¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡Ê53¡Ë¤¬¡¢12Æü¡¢Instagram¤ÇÉ×¤È¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥×¡¼¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¡¢±¦¶»Á´Å¦¸å½é¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡2024Ç¯8·î¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3A¤ÎÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢11·î¤Ë¤Ï±¦¶»Á´Å¦¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇßµÜ¡£Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤È¤Î·ëº§¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î9Æü¤Ë¤ÏÉ×¤ÎÀ¤·Ñ¤È¤È¤â¤ËµÜ¸ÅÅç¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö±¦¶»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿åÃå»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¡¼¥ë¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤È¥É¡¼¥Ï¤ØÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÈäÏª¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ØÃ¶Æá¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤ÏÂÎÄ´¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯»ö¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤â»þ´Ö¤ò¤«¤±¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£·ëº§¤ò¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤È¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¿·º§Î¹¹Ô¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëµï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¤¬1ÈÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë