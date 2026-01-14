°ÂÆ£Í¥»Ò¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¡Èµ®½Å¼Ì¿¿¡É¸ø³«¡¡»×¤¤½Ð¤Ä¤Å¤ë¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬1·î1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¡Ê67¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆCNN¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡Ä°ÂÆ£Í¥»Ò¡õµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤È¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤ÇŽ¤¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤ÎCNN¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤ÇŽ¤¸ÀÍÕ°Ê³°¤ÎÉ½¸½¼êÃÊ¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«Ž¤¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬Ž¤µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¡¼¤ÎÁ°Ž¤1»þ´Ö¤ÏÃ¯¤â³Ú²°¤ËÆþ¤ì¤º¤ËŽ¤¤ª°ì¿Í¤ÇÁ´½¸Ãæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ž¤µ´µ¤Ç÷¤ë¤ª»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏŽ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¶öÁ³¾è¤ê¹ç¤ï¤»Ž¤2¿Í¤Ç¥¥ã¥Ó¥ó¶á¤¯¤Ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ü¥È¥ë¤ò¥°¥¤¥°¥¤ÆÝ¤ó¤ÇŽ¤ ¸µ¡¹À¼¤¬ÄÌ¤ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÈÂçÀ¼¤Î»ä¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆŽ¤CA¤µ¤ó¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£(¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿)¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤»¤Ð¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ò¤ÈÍÍ¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«Ž¤¾ï¤Ë¼õ¤±¼ê¤ÎÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤ÆŽ¤¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤òŽ¤¤³¤ì¤«¤é¤âÍ£°ìÌµÆó¤Î¤ª¼êËÜ¤È¤·¤ÆŽ¤¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢1944Ç¯7·î14Æü¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡Ê1967Ç¯¡Ë¡¢TBSÆþ¼Ò¡Ê1967Ç¯¢ª1979Ç¯¡Ë TBS¤òÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1978Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å1985Ç¯¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Î2004Ç¯¤Þ¤ÇÌ³¤á¤¿¡£
