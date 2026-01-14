ÉÙ»³¤Ç¿åÆ»ÎÁ5900Ëü±ß¸íÄ§¼ý¡¡¾®ÌðÉô»Ô¡¢2¥«·îÊ¬
¡¡ÉÙ»³¸©¾®ÌðÉô»Ô¤Ï14Æü¡¢¾å²¼¿åÆ»Âå¤È¤·¤Æ·×3897·ï¡¢Áí³Û5900Ëü±ßÄøÅÙ¤òÆó½ÅÄ§¼ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤È11·îÍøÍÑÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ä¹âÉÔÂ¤Ê¤É¤Ç°ú¤Íî¤È¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿45·ïÊ¬¤À¤±¶ä¹Ô¤ËºÆÅÙ°ú¤Íî¤È¤·¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸í¤Ã¤ÆÁ´·ï°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£·îÃæ¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¼ÕºáÊ¸½ñ¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÖ¶â¤¹¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÖ¶âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸ýºÂ¿¶ÂØ¤ÇÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÔÆâ¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Î·ÀÌó¼Ô¡£13Æü¡¢·ÀÌó¼Ô¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ç¤ÎÎÁ¶âÄ§¼ý¶ÈÌ³¤Ï¡¢¿¦°÷1¿Í¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Ô¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£