¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ªÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤¬¡ÖÊÌ³Ê¤À¤ï¡×¡ÖÌò¼Ô¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¢ªÃÏ¤òÇç¤¦¥´¥é¥Ã¥½¤Î°ìÉô»Ï½ª¡ÚU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡ÚAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý0 U-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¢ªµ»¤¢¤ê¥´¡¼¥ë¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤à¤¿¡£ÅêÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«5Ê¬¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¤ÎAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ç¡¢2Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Âè2Àï¤«¤éÀèÈ¯5¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¼ç¾¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤äMFÂç´ØÍ§æÆ¤Ê¤É¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤¿Ãæ¡¢Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò0ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é2¡Ý0¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡74Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡¢80Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥á²¡¤·¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£Å¨¿ØÆâ¤ÇFWÆ»ÏÆË¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ»ÏÆ¤Èº´Æ£¤¬ÁÇÁá¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡£º´Æ£¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢Áê¼êGK¤Ø¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÆ»ÏÆ¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êGK¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤òº´Æ£¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤·¡¢ºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÇÁê¼êDF¤ò±¦Êý¸þ¤Ë¤«¤ï¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿±¦Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃÏ¤òÇç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¡¢Áê¼êGK¤Î¼ê¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÆþ¤«¤é¤ï¤º¤«6Ê¬¸å¤Ëº£Âç²ñ3¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò·è¤á¤¿º´Æ£¤Ï¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¡¦»³¸ýÁÇ¹°»á¡Ê¸µÆüËÜÂåÉ½MF¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¡¢¡Ö¡ÊÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¯¡Ë·è¤á¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¡£¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â·è¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¶Ç·²ð¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ»°ÇÕ¤Ï¿©¤¨¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤Ç¡¢¡Öº´Æ£Î¶Ç·²ð¤µ¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¡Öº´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢ÊÌ³Ê¤À¤ï¡×¡Öº´Æ£¥¨¥°¤¤¤Æ¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êº´Æ£Î¶Ç·²ð¤Ï¤¹¤²¤¨Áª¼ê¤À¡×¡ÖÎ¶Ç·²ð¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ»°ÇÕ¤Ï¿©¤¨¤ë¡×¡Öº´Æ£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤²¤¨¤ä¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬À¨¤¤¤ï¡×¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤â·è¤á¤ë¤ó¤è¤³¤ÎÃË¤Ï¡ª¡×¡ÖÌ¤Íè¤Î10ÈÖ¡×¡ÖÌò¼Ô¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤ë¤ï¡ª¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥À¥á²¡¤·¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿º´Æ£¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ6¥´¡¼¥ë¡¦2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î³èÌö¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹áÀî¿¿»Ê¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢7·î¤Ë¤ÏE-1Áª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£11·î¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢19ºÐ¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ç¤ËAÂåÉ½¤Ç5¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÏÉüµ¢¤·¤¿FCÅìµþ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¬¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£1·î16Æü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡ÊÁê¼ê¤Ï¥è¥ë¥À¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÀ¤òÃ¥¤¤ÀÚ¤ë¡¢¼é¤êÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤½¤³¤ò·ø¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ë