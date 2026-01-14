ÃæÉô¶õ¹Á¤Ë¡ÈµðÂç¤ÊÄÁµÒ¡É¹ßÎ×¤ËSNS¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Á¡×¤È´¿´î ¡Ö¤¹¤²¤§¡¼ ¼Âµ¡¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ä¤Ê¤¼ÃæÉô¤Ë¡©
¡Ö787¡×¤Î¥Ñ¡¼¥ÄÍ¢Á÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä
¡¡ÃæÉô¶õ¹Á¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Æ±¶õ¹Á¤ËÈôÍè¤·¤Æ¤¤¿ÄÁ¤·¤¤·Á¾õ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ¡ÂÎ¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬ÃæÉô¶õ¹Á¤ËÈôÍè¤Î¡ÖµðÂç¤ÊÄÁµÒ¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¤ÎÃóµ¡¾ì¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°747-400¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢747¤ÇÆÃÄ§Åª¤Ê¥³¥ÖÉôÊ¬¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Ç¥Ã¥¡×¤Î¸åÉô¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ó¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¤ò»ý¤Ä²ßÊªµ¡¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥ê¥Õ¥¿¡¼¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ÏJAL¡¦ANA¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹µÒµ¡¡Ö787¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿²ßÊªµ¡¤Ç¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¼þÊÕÃÏ°è¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿787¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ø±¿¤Ö¤¿¤á¡¢Æ±¶õ¹Á¤ËÉÔÄê´ü¤ÇÈôÍè¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÃæÉô¶õ¹Á¤Ç¤³¤½¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦¤Ç¤â4µ¡¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ì¥¢µ¡¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿SNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÎÈô¹Ôµ¡¡×¡Öº£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡¢¥É¥ê¡¼¥à¥ê¥Õ¥¿¡¼¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡¼ ¼Âµ¡¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£