²ÖÅÄ¸×¾å¡¢¼¡½÷¤ÎÃæ³ØÆþ»î¹ç³Ê¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç½ËÊ¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½Õ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡×
¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡½÷¤¬Ãæ³ØÆþ»î¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼¡½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ³ØÆþ»î¤ò¼õ¤±¤Æ¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡×¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ô¥¶¡×¤ä¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿ ¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¡ÖÅí²Ì¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤êÃíÊ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½Õ¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£