¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àMF¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡ÄÌó3¥«·îÎ¥Ã¦¤«
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï13Æü¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï28»î¹ç½Ð¾ì¤Ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè21Àá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¡Ê¡ü2¡Ý3¡Ë¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢86Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤¬±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢º£¸å¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²óÉü´ü´Ö¤ÏÌó3¥«·î¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½MF¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ù¥ê¥ô¥¡¥ë¤é¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥³¥Ê¡¼¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
