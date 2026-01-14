¡È°û¤ß²ñ¡É¤Îµ¢¤ê¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡Ä²£ÃÇÊâÆ»¾å¤ÎÃËÀ¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¥±¥¬¤µ¤»Æ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤ ·úÀß¶È¤Î53ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç11Æü¡¢²£ÃÇÊâÆ»¾å¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ53ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤Îµ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎë¼¯»Ô¤Ë½»¤à·úÀß¶È¡¦Æî»³ÉÒ¹ÍÆµ¿¼Ô(53)¤Ç¤¹¡£
¡¡º£·î11Æü¡¢Îë¼¯»ÔÅì°°¤¬µÖ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ(39)¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¡¢¶»¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤Ê¤É¤«¤éÆî»³ÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æî»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï°û¤ß²ñ¤Îµ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
