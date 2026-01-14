¡ÖÌäÂê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ê¡×Æ£Àîºå¿À¤òÄÉ¤¦°æ¾åÃæÆü¤ÎÉÛ¿Ø¤Ï¡©µå³¦OB¤Î¸«²ò¡¡»ØÅ¦¤·¤¿¡È°Õ³°¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¡É¡¡ÃíÌÜ¤Î¡Ö»°Í·´Ö¡×
°æ¾åÃæÆü¤Ë¥¥ã¥ó¥×¥¤¥óÁ°¤«¤é´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºòµ¨¤Ïºå¿À¤¬ÆÈÁö¤·¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥ÈÁè¤¤¡£¥ª¥Õ¤â½¼¼Â¤ÎÊä¶¯¤òÃå¡¹¤È¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÉ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃæÆü¹½ÁÛ¡Û°æ¾å´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½!!¡ØÀïÎÏ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï»°Í·´Ö¤È¥ì¥Õ¥È¡Ù°æ¾å´ÆÆÄ¤Ë¤Ïº£Ç¯ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬?¹âÌÚË¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë!!¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡º£µ¨¤Ï¼çË¤¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµð¿Í¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤ÉÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¤¬É¬»ê¤ÊÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ëÃæÆü¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï1·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÃæÆü¹½ÁÛ¡Û°æ¾å´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½!!¡ØÀïÎÏ¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï»°Í·´Ö¤È¥ì¥Õ¥È¡Ù°æ¾å´ÆÆÄ¤Ë¤Ïº£Ç¯ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬?¹âÌÚË¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤ë!!¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆü¤Îº£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡Àè¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬º£µ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤ò°ìÉôÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Î¸«²ò¤âÈ¯É½¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥µ¡¼¥É¤ÎÁè¤¤¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£NPB2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤â¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖÀÐÀî¹·Ìï¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤Èºòµ¨¤â¹ë²÷¤Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î¼å¤µ¤â²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤ë¥í¥Þ¥óË¤¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï³«Ëë4ÈÖ¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¤â22»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.139¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ê¡×¤ÈÍ··âÁè¤¤¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖÂ¼¾¾¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥«¥ê¥¹¥Æ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÃæÆü¤Ç¤¹¤Ç¤Ë3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë½õ¤Ã¿ÍÆâÌî¼ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥«¥ê¥¹¥Æ¤Ïºòµ¨¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¤ÈÍ··â¤ò¼é¤Ã¤¿µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÈóËÞ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡×¤È¿äÁ¦¡£
¡¡»°ÎÝ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í··âÁè¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂ¼¾¾¡¢Ê¡±Ê¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡Í··â¤Ç¤Ïºòµ¨ºÇÂ¿½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÂÙ´²¤âÏÓ¤ò¤Ö¤¹¡£Åê¼êÎÏ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â»°Í·´Ö¤Ï¸ÇÄê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µ¯ÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿³°ÌîÉÛ¿Ø¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Ãæ·ø¤ÏºòÇ¯ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿²¬ÎÓÍ¦´õ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¥ì¥Õ¥È¤Ï¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾åÎÓ¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡×¤Èºòµ¨17ËÜÎÝÂÇ¡¢52ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.270¡¢27ÅðÎÝ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¾åÎÓ¤Îµ¯ÍÑ¤â¥Á¡¼¥àÉâ¾å¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤â¿·Àß¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤«¤éË½¤ì¤Þ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ÎÄ´À°¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï