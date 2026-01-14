¡Ö¤ª´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¥®¥ã¥ë·ÏYouTuber¤ÎÉ×¡¢Âè1»Ò¡õ°¦¸¤¤È¤Î¡È½é²ÈÂ²¼Ì¿¿¡É¸ø³«¡ÖÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¥®¥ã¥ë·ÏYouTuber¡¦ÍÕ»³½áÆà¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¥ï¥¿¥ë¤µ¤ó¤Ï1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¡¢²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÕ»³½áÆà°ì²È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤´É×ÉØ¤ª´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤º¡¼¤Ã¤ÈÍÕ»³family¤¬¹¬¤»¤Ç¾Ð´é¤ÎËèÆü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¹¬¤»¤Ç¾Ð´é¤ÎËèÆü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¥ï¥¿¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¡À¤³¦¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÍÕ»³¤µ¤ó¤ÈÂè1»Ò¡¢°¦¸¤¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅý°ì¤·¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°¦¸¤¤òÍ¥¤·¤¯ÂçÀÚ¤½¤¦¤ËÊú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÍÕ»³¤µ¤ó¤¬Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð8Æü¤Ë¤ÏÍÕ»³¤µ¤ó¤¬¡ÖÍÕ»³¤Î¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ªÇúÃÂ¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤È¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤â¤À¤±¤É2¿Í¤¬¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÇ°¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
