¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÎº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÅß¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥Á¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡È¯Çä
¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢1·î13Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÎº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÎº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤Î»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¾Æ¤¥Ñ¥¹¥¿¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¥É¥Ã¥°¤Ê¤É¾¦ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤òÆÏ¤±¤ë¡£
´¨¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¿´¤È¿ÈÂÎ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢²¹¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¡¼¥º¥°¥ë¥á¤Ï¡¢Åß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÎº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÎº ¾Æ¤¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Ï¡¢¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢ÀäÉÊ¤Î¾Æ¤¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡£Ç®¡¹¤Ë²¹¤á¤Æ»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢¤Î¤Ó¡Á¤ë¥Á¡¼¥º¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¥Á¡¼¥º¤È¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢ÇØÆÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤È¤«¡£¿´¤â¿ÈÂÎ¤â²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥º¤ÎÎº ¥Õ¥é¥ó¥¯¥É¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¤È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥É¥Ã¥°¡£¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¡¦¥´¡¼¥À¡¦¥Á¥§¥À¡¼¡¦¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î4¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¹¤á¤ë¤È¥Á¡¼¥º¤¬¤È¤í¡Á¤ê¤È¤í¤±¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥ºÆÃÍ¤ÎË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î»ÝÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£»×¤ï¤º¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Á¡¼¥º¡Ù¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Ø¤Î¤Ó¤ë¥Á¡¼¥º¡Ù¡Ø¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¡Ù¡ØÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¡Ù¤ò¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤à¡Ø¥Á¡¼¥º¤ÎÎº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥Á¡¼¥ºÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥Á¡¼¥º¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤ëìÔÂô¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡¢»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¸å¤â¡Ø¥Á¡¼¥º¤ÎÎº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¿·¾¦ÉÊ¤ò¿ï»þÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥Á¡¼¥º¤ÎÎº ¾Æ¤¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡§550±ß
¥Á¡¼¥º¤ÎÎº ¥Õ¥é¥ó¥¯¥É¥Ã¥°¡§398±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á½ç¼¡
