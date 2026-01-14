¶ÌÀîÅ°»á¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤³¤½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£×ÖÅÙ¤È¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬14Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£1978Ç¯¤Ë¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢ºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï41¡¦9¡ó¡Ê81Ç¯9·î¡Ë¤ÈÅÁÀâ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡ÈÊª¸À¤¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡É¤È¤·¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷»Ë¤Ë¤âÂç¤¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏËÍ¡¢»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤¸¤ã¤Ê¤¯¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë»þ¤Ë¡¢¼Ò°÷¿©Æ²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êý5»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤½¤³¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÈÖÁÈ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç²¿ÅÙ¤«¤ª¸«¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¼Ò°÷¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óÈÖÁÈ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤·¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡£¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é·ë¶É¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤â¡£¡Êµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤íµ×ÊÆ¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ï¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤éÃ»¤±¤ì¤ÐÃ»¤¤¤Û¤ÉÅÁ¤ï¤ë¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤ÐÃ»¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¿¤áÂ©¤Ä¤¤¤Æ½ª¤ï¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òº£¤Î¤³¤¿¤Äµ»ö¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¡È»ä¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È»ä¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤±¤É·ë¶É¡¢ÈÖÁÈ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤íÃ¯¤è¥ê¤â¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢Ì¾¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¤ä¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡£¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ã¤ÆÌ¾¾è¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸¢ÎÏ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤³¤½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤òËÍ¤ÏÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£×ÖÅÙ¤È¤«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡£ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï´Ó¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£