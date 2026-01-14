°ËÀªºê»Ô¥È¥é¥Ã¥¯¾×ÆÍ3¿Í»àË´¡¡½é¸øÈ½¤ÇÈï¹ð¤ÎÃË¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
2024Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²ÈÂ²3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¡¢°û¼ò¤òÈÝÄê¤·¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤òÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶ÃÏºÛÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Èï¹ð¤Ï¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤ÇÆþÄî¤·¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È°û¼ò¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¸ãÏºÈï¹ð¤Ï2024Ç¯5·î¡¢¼ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÍ±ÛÌ«ÅÍ¤Á¤ã¤ó¤ÈÉã¿Æ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡¢ÁÄÉã¤ÎÀµ¹¨¤µ¤ó¤Î3¿Í¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
14Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤À»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸å¤Ë¾ÆÃñ2ËÜ¤ò°û¤ó¤À¡×¡Ö´ð½àÃÍ¤Î5ÇÜ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¡ÖÍßË¾¤Î¤ª¤â¤à¤¯¤Þ¤Þ°û¼ò¤·¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÆâ¤Î¥«¥á¥é¤Ë°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¡¢º£·îËö¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£