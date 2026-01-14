²Î²ñ»Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂê¤Ï¡ÖÎ¹¡×¡¡µÜÆâÄ£¤¬±þÊçÍ×ÎÎÈ¯É½
¡¡ÍèÇ¯¤Î²Î²ñ»Ï¤ÎÂê¤¬¡ÖÎ¹¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢µÜÆâÄ£¤Ï14Æü¡¢±þÊçÍ×ÎÎ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âê¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¼«ºî¤ÎÃ»²Î¤ò1¿Í1¼ó¤È¤·¡¢Ì¤È¯É½¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Â¤ë¡£¡ÖÎ¹Ï©¡×¤ä¡ÖÎ¹½¥¡×¤Ê¤É¤Î½Ï¸ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡£Í¹Á÷¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢9·î30Æü¤Î¾Ã°õ¤Þ¤ÇÍ¸ú¡£
¡¡½ñ¼°¤Ï½¬»úÍÑ¤ÎÈ¾»æ¤ò²£Ä¹¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢±¦È¾Ê¬¤ËÂê¤È²Î¡¢º¸È¾Ê¬¤ËÍ¹ÊØÈÖ¹æ¡¢½»½ê¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢»áÌ¾¡ÊËÜÌ¾¡¢¿¶¤ê²¾Ì¾ÉÕ¤¡Ë¡¢À¸Ç¯·îÆü¡¢¿¦¶È¤òÁ´¤ÆÌÓÉ®¤Ç½Ä½ñ¤¤¹¤ë¡£³¤³°¤«¤é¤Î±þÊç¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢È¾»æ¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Ç¡¢ÌÓÉ®¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¡¡ÉÂµ¤¤ä¾ã³²¤Ç¼«É®¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÂåÉ®¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿°õ»ú¤Ç¤â±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊÌ»æ¤Ç¤½¤ÎÍýÍ³¤äÂåÉ®¼Ô¤Î½»½ê¤È»áÌ¾¤òÅº¤¨¤ë¡£»ë³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢ÅÀ»ú¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°¸Àè¤Ï¡ÖÍ¹ÊØÈÖ¹æ100¡½8111¡¡µÜÆâÄ£¡×¤Ç¡¢ÉõÅû¤Ë¡Ö±Ó¿Ê²Î¡×¤Èµ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏµÜÆâÄ£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£