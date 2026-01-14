¡Ú´ÚÎ®¡Û¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢Ìò¤ÎENHYPEN¤¬¸¥·ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´é¤Ë
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¸¥·ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£13Æü¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶ÈHYBE»±²¼¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢Âç´ÚÀÖ½½»ú¼Ò·ì±Õ´ÉÍýËÜÉô¤È¡ÖÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Î»²ò³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
12Æü¤Ë¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎHYBE¼Ò²°¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶¨Ìó¼°¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤È¡¢Âç´ÚÀÖ½½»ú¼Ò¤Î·ì±Õ´ÉÍýËÜÉôÄ¹¡¢¸¥·ìÁý¿Ê¶ÉÄ¹¡¢ENHYPEN¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¤ÈÂç´ÚÀÖ½½»ú¼Ò¤Ïº£²ó¤Î¶¨Ìó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸¥·ì¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò´Þ¤àENHYPEN¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¶¨¶È¿ä¿Ê¡£¸¥·ìÊ¸²½ÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡×·×²è¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¤Ïº£¸å¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤È¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¶¨¶È¤âÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
ENHYPEN¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂ³¤±¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£16Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë7ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SIN¡§VANISH¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¥¿¥Ö¡¼¤òÇË¤ê¡¢°¦¤ÎÆ¨Èò¤ò´º¹Ô¤·¤¿Îø¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤È¸¥·ì¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿ÌÌÇò¤¤Áê¾è¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î¸ø±ÄÊüÁ÷MBC¤Ï14Æü¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¤Î¥¥à¡¦¥Æ¥ÛÂåÉ½¤Ï¡ØENHYPEN¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÏ¢·ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬»Ï¤á¤ë¶¨¶È¤Ï¡¢Ï¢·ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¸½¼Â¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë²áÄø¡£ENHYPEN¤¬»ý¤ÄÊª¸ì¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¸¥·ì¤È¤¤¤¦À¸Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Î²ÁÃÍ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë·Ð¸³¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎJUNGWON¡Ê¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¸¥·ì¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÍ¦µ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Î1Æü¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤¼ñ»Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤¬¤µ¤é¤Ë²¹¤«¤¤À¤¤ÎÃæ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£