¥³¥³¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×1·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
¡¡¥³¥³¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥³¥³¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤ò1·î20Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¥³¥¹¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¡ª¡×¤Ï¡¢°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥ÞÌ¼¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡£¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ûー¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ä¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î¥³¥³¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò´Þ¤àÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³¥³¥¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡ÖÇ»¸ü¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥° 145g¡×¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¥³¥³¥¹¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥³¥³¥¹Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î¥¦¥ÞÌ¼¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿ÏÂÂæÅ¹¸ÂÄê¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁõ¾þ¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ÎÈÎÇä¡¢Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
Å¾Çä¡¢ºÆÈÎÇä¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²áÅÙ¤ÊÎÌ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤è¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤äÅ¾Çä¹Ô°Ù¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤¡¢Å¹Æâ°û¿©¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍºÇÂç6¿©¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÊüÃÖ¡¢ÇÑ´þ¡¢¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿©¤Ù»Ä¤·¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡×¤È¡Ö¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡×¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤¤ª¤í¤·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡ÊÁ´20¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï4ÃÆ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÃÆ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤ò½¸¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー
1.¿ôÎÌ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬³ÆÃÆ1ÉÊ¤º¤Ä¤Î·×4ÉÊÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ³Æ1¿©¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§Âè1ÃÆ 1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Û
¡Ö¥³¥³¥¹Î® ¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×²Á³Ê¡§1,529±ß¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§Âè2ÃÆ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Û
¡Ö¤ä¤ëµ¤ UP ¥¹¥¤ー¥Ä¡×²Á³Ê¡§1,309±ß¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§Âè3ÃÆ 2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î2Æü¡Ê·î¡Ë¡Û
¡Ö¥³¥³¥¹Î® ½±Íè¡ªµ´¥öÅçËãÇÌÆ¦ÉåÐ§¡×²Á³Ê¡§1,529±ß¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡§Âè4ÃÆ 3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Û
¡Ö¤¤¤Á¤´¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥§¡×²Á³Ê¡§1,309±ß
2.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉÉÕ¤ÂÐ¾Ý¥á¥¤¥ó¥á¥Ë¥åー
¡ÚÁ°È¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Û¾¦ÉÊÌ¾ ²Á³Ê ¥Óー¥Õ¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¹¥Æー¥ 1,089±ß »³À¹¤ê!!µ´¤ª¤í¤·¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥ 869±ß ¥Áー¥º¥¤¥ó¥Ï¥ó¥Ðー¥° 935±ß µû²ð¤Î¥¹ー¥×¥Ñ¥¹¥¿ 1,199±ß ³¤Ï·¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¤¢¤Õ¤ì¥¯¥êー¥à¥É¥ê¥¢ 1,199±ß 2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¤Þ¤°¤í¡¦¥µー¥â¥ó¡¦¾®Ãì¤Î»°¿§Ð§ 1,309±ß ¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥º ²¹Àô¶Ì»Ò¤È¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥Àー¤Î¥·ー¥¶ー¥µ¥é¥À 869±ß ¥³¥³¥¹¤Î¥Óー¥Õ¥«¥ìー 1,089±ß
¡Ú¸åÈ¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Û¾¦ÉÊÌ¾ ²Á³Ê ¥³¥³¥¹¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥À¥Ö¥ë 1,199±ß »³À¹¤ê!!µ´¤ª¤í¤·¥Ï¥ó¥Ðー¥° 869±ß ¥«¥Ã¥È¥¹¥Æー¥ 130g 1,309±ß ¥«¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¤ªÆù 2ÇÜ 260g 1,969±ß ¥Á¥¥ó¥¹¥Æー¥ 759±ß ¥³¥³¥¹¤Î¤¤Î¤³¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥×¥ìー¥È 1,089±ß ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ð¥¸¥ë¡õ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿ 869±ß ¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥º ²¹Àô¶Ì»Ò¤È¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥Àー¤Î¥·ー¥¶ー¥µ¥é¥À 869±ß ÇØÆÁ¤Î¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥³¥³¥Ã¥·¥å 979±ß
3.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉÉÕ¤¸ÂÄê²Á³Ê¥á¥Ë¥åー
¡ÚÁ°È¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Û¾¦ÉÊÌ¾ ²Á³Ê ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿ 759±ß ²¹ÌîºÚ¤Î¥·ー¥¶ー¥µ¥é¥À 759±ß ·Ü¤ÎÅâÍÈ¤² 759±ß ¥µー¥â¥ó¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç 759±ß ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é 759±ß CoCo ¥×¥ê¥ó 759±ß ¥ß¥Ë¡ª¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È 649±ß ¥³ー¥Òー¥¼¥êー 649±ß
¡Ú¸åÈ¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Û¾¦ÉÊÌ¾ ²Á³Ê ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥¯¥ï¥È¥í¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸ 759±ß ¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤¾®Ð§～¤ß¤½½ÁÉÕ¤～ 759±ß ¥«¥ê¥«¥ê¥Á¥§¥Àー¤Î¥·ー¥¶ー¥µ¥é¥À 759±ß ËÌ³¤Æ»»º¹È¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥êー¥à¥³¥í¥Ã¥±～¥Ó¥¹¥¯¥½ー¥¹～ 759±ß ¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é 759±ß CoCo ¥×¥ê¥ó 759±ß ¥ß¥Ë¡ª¥«¥ê¥«¥ê¥Ý¥Æ¥È 649±ß Çò¶Ì¥¯¥êー¥à¤¢¤º¤ 649±ß
¢¨ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤Î¤ß¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¡¦WEB ¤Ç¤Ï¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¤äÈÎÇä²Á³ÊÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä
¡¡¥³¥³¥¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡ÖÇ»¸ü¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥° 145g¡×¤Ë¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤È¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥¦¥Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¹ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡×¡Ê1,749±ß¡Ë¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¤ÏÈÎÇä´ü´Ö¡ÊÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¡Ë¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¢¨ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï1Æü¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ³Æ1¿©¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡¡¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¥¹¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡ÈÇ»¸ü¥Óー¥Õ¥·¥Á¥åー¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥³¥³¥í¤Ï¤º¤à¡É¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤â¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£¡Ö¥³¥³¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï¥¥åー¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤Î½¸¹ç¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸åÈ¾¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¤Î½¸¹ç¥¤¥é¥¹¥È¡£
Á°È¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¸åÈ¾ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¢¥«ー¥ÉÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤è¤ê¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤òÊ£¿ô¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²óÉü¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾¤òÌä¤ï¤ºÁ´´ü´ÖÃæ¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Î1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤Ï¡¢Cygames ID¤òÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤·¡¢¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤Î¥²ー¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¡ÖGoogle PlayÈÇ¡×¡¢¡ÖDMM GAMESÈÇ¡×¡¢¡ÖSteamÈÇ¡×¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥²ー¥à¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤ÎÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Cygames ID¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURLÀè¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://support.cygames.com/faq/applink_umamusume/
¢¨¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¡ÖDMM GAMESÈÇ¡×¡¢¡ÖSteamÈÇ¡×¤È¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¡Ö¥Çー¥¿Ï¢·È¡×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹çÀÇÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§¡¦»ÅÍÏù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
WEBÃêÁª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë
¡¡ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃêÁª·ë²Ì¤¬¤ï¤«¤ë±þÊç¥³ー¥É¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢±þÊç¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー1ÉÊ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤Ë¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤¬300Ì¾¤ËÅö¤¿¤ëWEBÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¡§Ìó1,200¡ß700mm¡Ê²£¡ß½Ä¡Ë
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§¡¦»ÅÍÏù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¥³¥³¥¦¥§¥Ö¡×¤ËÅÐÏ¿
¢
¥ì¥·ー¥È¤ËµºÜ¤Î¡ÖQR ¥³ー¥É¡×¤«¤é±þÊç¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
¢
¡Ö¥³¥³¥¦¥§¥Ö¡×¤Ë¥í¥°¥¤¥ó
¢
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥ì¥·ー¥È¤Ë°õ»ú¤µ¤ì¤¿±þÊç¥³ー¥É¤È¥ì¥·ー¥È No.¤òÆþÎÏ
¢
ÃêÁª·ë²Ì¤¬¤¹¤°¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥ì¥·ー¥È°õ»ú´ü´Ö¡Û
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë5»þ59Ê¬
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î23Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¥³¥³¥¹Å¹Æâ¤ÇÄ°¤±¤ë¡ª¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤´°ÆÆâ¥Ü¥¤¥¹
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÃíÊ¸ÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³ー¥É¤ò¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥Ü¥¤¥¹»ëÄ°¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¥Ü¥¤¥¹»ëÄ°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Î2¿Í¡¢¸åÈ¾¤Ï¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥êー¥æー¤Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î°ÆÆâ¤¬Ä°¤±¤ë¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
Á°È¾¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¸åÈ¾¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸¥Ü¥¤¥¹
¡¡ÃíÊ¸ÍÑ¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Î2¿Í¡¢¸åÈ¾¤Ï¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¡¢¥é¥ô¥º¥ª¥ó¥êー¥æー¤Î2¿Í¤¬ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃíÊ¸³ÎÄê»þ¤Ë¤Ï¡¢Á°È¾¡¦¸åÈ¾³Æ2Ì¾¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
Á°È¾¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¸åÈ¾¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¥³¥³¥¹¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡¥³¥³¥¹¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û
Âè1ÃÆ¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～1·î26Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
Âè2ÃÆ¡§2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
Âè3ÃÆ¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23»þ59Ê¬
Âè4ÃÆ¡§3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î9Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡Ê1¡ËX¤Ç¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷cocos_campaign¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷cocos_campaign¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¢¢¥³¥³¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ú·ÊÉÊ¡Û
¥³¥é¥Ü¸ÂÄêB2¥Ý¥¹¥¿ー¤òÃêÁª¤Ç³Æ´ü´Ö1Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡ªÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡õ¥³¥³¥¹¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÁ´8¼ï¡Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë
¡ÚÀßÃÖ´ü´Ö¡Û
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥³¥¹¸ÂÄê¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë
Á°È¾¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥é¥ó¥À¥àÁ´4¼ï ²Á³Ê¡§1,100±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó90¡ß125mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡Ë
¸åÈ¾¡§2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¥é¥ó¥À¥àÁ´4¼ï ²Á³Ê¡§1,100±ß
¥µ¥¤¥º¡§Ìó90¡ß125mm¡ÊÉý¡ß¹â¤µ¡Ë
¢¨¹ØÆþ¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤³Æ´ü´Ö4¸Ä¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿§¡¦»ÅÍÏù¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁõ¾þÅ¹ÊÞ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÊ¿ÏÂÂæÅ¹¤¬¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»ÅÍÍ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁõ¾þ¤µ¤ì¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï1·î20Æü¤«¤é3·î16Æü¤Þ¤Ç¡£
(C) Cygames, Inc.