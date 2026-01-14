ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿Éã¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÌë¶Ð¤Ê¤é»þµë1250±ß¡×¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤ê¡¢Êì¤Ï¡ÖÇ¯¶â¤ÈÃù¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¼ÂºÝ¡¢Ï·¸å¤ÎÉ¬Í×»ñ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤¯¿Í¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«
¸½ºß¡¢ÄêÇ¯¸å¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65～69ºÐ¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï383Ëü¿Í¡Ê½¢¶ÈÎ¨52.0¡ó¡Ë70～74ºÐ¤Ï303Ëü¿Í¡ÊÆ±34.0¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÇ¯¸å¤âÆ¯¤¯¿Í¤¬·è¤·¤Æ¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î½¢¶È¼Ô¤Ï20Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð´ü¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ÎÊä¤Æ¤ó¤ä²È·×¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ä¼Ò²ñ»²²Ã¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÆ¸ÛÍÑ¤äºÆ½¢¿¦¤Ç¤Ï¡¢Ìò³ä¤ä¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÄêÇ¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È·î¡¹¤Î¼ýÆþ¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÁý¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤Î´Ø·¸¤Ï°Õ³°¤ÈÊ£»¨
ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£°ìÄê°Ê¾å¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤ë¡Öºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤À¤±²È·×¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¤«¤®¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÄ´À°¤Ï¡Ö·î¼ý¡ÜÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬51Ëü±ß¡Ê2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤Ï62Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤ä¥Ñー¥È¡¢Ìë¶Ð¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ¯¤¯Á°¤Ë¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÇ¯¶â¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤òÇÄ°®¤·¡¢¼ê¼è¤ê¥Ùー¥¹¤Ç¤ÎÁý¸º¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤ÈÃùÃß¤À¤±¤ÇÊë¤é¤»¤ë²ÈÄí¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤
¹âÎð´ü¤ÎÊë¤é¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤äÃùÃß¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¨¤ë¤«¤ò²È·×¥Çー¥¿¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÇ¯Êó¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë2024Ç¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢¼Â¼ýÆþ¤«¤éÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬22Ëü2462±ß¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï25Ëü6521±ß¤Ç¡¢·î¤Ë3Ëü5000±ßÄøÅÙÉÔÂ¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢»Ù½Ð¤¬²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ò¾å²ó¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯¶â¤ÈÃùÃß¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸³èÈñ¤òÄ¹´üÅª¤Ë¥«¥Ðー¤·¤¤ì¤Ê¤¤À¤ÂÓ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¿·Åý·×¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ãß¤¨¤¿ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢¾Íè¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¼ý»Ù¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ¯¤¯¼ýÆþ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤ì¤¯¤é¤¤²Ô¤°¤«¤Ï²È·×¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë
ÄêÇ¯¸å¤Î»Å»ö¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¡¢¡ÖÌë¶Ð¤Ê¤é»þµë¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÃ»»þ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢»þµë¿å½à¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌë´ÖÂÓ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç»þµë1200±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²È·×¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï»þµë¤Î¹â¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö·î¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÆ¯¤Êý¤¬À¸³è¥ê¥º¥à¤ä·ò¹¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ýÆþÌÜÉ¸¤òÀè¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È·×Á´ÂÎ¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤äº£¸åÁÛÄê¤µ¤ì¤ë»Ù½Ð¤òÀ°Íý¤·¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÏÅ¤¨¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÉÔÂ¤¬¹±¾ïÅª¤Ê¤Î¤«°ì»þÅª¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¸³èÈñ¤Î°ìÉô¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½µ¤Ë¿ôÆü¤Î¶ÐÌ³¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ìë¶Ð¤Ê¤É¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Æ¯¤Êý¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¤òÂ»¤Ê¤¨¤Ð·ë²ÌÅª¤Ë²È·×¤ÎÉéÃ´¤òÁý¤ä¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ýÆþ³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ëÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²È·×¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄêÇ¯¸å¤Ï²ÈÂ²¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ü¤¦
ÄêÇ¯¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÀµ²ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¶â¤äÃùÃß¤Î¾õ¶·¡¢º£¸å¤Î»Ù½Ð¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨¤º¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À²Ô¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡Ö¿´ÇÛ¤À¤«¤é¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¾ðÅª¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸å²ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²È·×¤Î¿ô»ú¤ò¶¦Í¤·¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤È²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸åÀ¸³è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²È·×¤Î¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
