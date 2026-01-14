¡ÚÀèÃå100ËüÍ½Ìó¸ÂÄê¡ÛÈþÍÆÍ½Ìó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç50¡ó´Ô¸µ¡ª¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ù¡Ö¥Ó¥Ó¥Óº×¡×³«ºÅ·èÄê
¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç50¡ó´Ô¸µ¡Ö¥Ó¥Ó¥Óº×¡×¤È¤Ï
¡Ö¥Ó¥Ó¥Óº×¡×¤Ï¡¢»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¤¦¤¨ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ËÍ½Ìó¡¦ÍèÅ¹¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¸ÂÄê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤òºÇÂç50¡óÊ¬´Ô¸µ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï¹ç·×2Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢ÀèÃå100ËüÍ½Ìó¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏºÇÂç2²ó¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤¬1²ó¡¢¥Ø¥¢°Ê³°¡Ê¥Í¥¤¥ë¡¦¤Þ¤Ä¤²¡¦¥ê¥é¥¯¡¦¥¨¥¹¥Æ¡Ë¤¬1²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾å¸Â1Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¹ç·×2Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤1²ó¤Î¤ß¤¬´Ô¸µÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¤ÎÎ®¤ì¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é2·î4Æü¤Þ¤Ç¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï2·î2Æü¤«¤é2·î4Æü¡¢ÍèÅ¹´ü´Ö¤Ï2·î9Æü¤«¤é2·î15Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È²Ã»»¤Ï3·î16Æüº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¶â³Û¤Ï¡ÖÍ½Ìó³ÎÇ§²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¹ç·×¶â³Û¡×¤È¡ÖÍèÅ¹»þ¤Î»ÙÊ§¶â³Û¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅù¤ò²Ã»»¤·¤¿¶â³Û¡Ë¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«Äã¤¤Êý¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ù¤Ï¡¢¥Ø¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢¥¢¥¤¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ç¤¡¢ÍèÅ¹¸å¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ê¼¡²ó°Ê¹ß¤Ë»È¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ç¯´ÖÍ½Ìó·ï¿ô¤Ï1²¯9600Ëü·ï¡Ê2025Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ù¤Î¡Ö¥Ó¥Ó¥Óº×¡×¤Ï¡¢»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¤¦¤¨ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ËÍ½Ìó¡¦ÍèÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ºÇÂç50¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥¢¤È¥Ø¥¢°Ê³°¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¤º¤ÄÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥Ë¥åー¤ò»î¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢´ü´Ö¤È¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー