¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æº£Æü¤Ø¡×――º«Ãî¡¦Æ°Êª¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¤Î¡ÚÂ´¶È¼°¡¢Áö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¡Û
Æ°Êªºî²È¡¦º«Ãî¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇî¼±¤µ¤äÀ¸¤Êª¤Ø¤ÎÊÐ°¦¤Ö¤ê¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡ª¡¡Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤·Ð¸³¤ä¼«¿È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿°õ¾Ý¿¼¤¤¿Í¡¹¡¢ºî²È¡¦¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¸½ºß¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤É¡¢¿´¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÆü¤ËÌá¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤éÊ§¤¨¤ë¤«¡×ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢¨NHK½ÐÈÇ¸ø¼°note¡ÖËÜ¤¬¤Ò¤é¤¯¡×¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖÂ´¶È¼°¡¢Áö¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¡×¤è¤ê
¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æº£Æü¤Ø
¡¡²ÈÂ²¤¬£³¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢500Æü°Ê¾å¤Î»þ¤¬²á¤®¡¢3¿ÍÊë¤é¤·¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2¡Ü1¤ÎÀ¸³è¤«¤é3¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£»Ò¤¬¤´ÈÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡Ö²¿Ì¾¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢2¿Í¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¡¢3¿Í¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ3¿Í¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÁá¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤â½½Ê¬¤ËÁá¤¤¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¼«ÂÎ¤¬¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¹¤®¤Æ¡¢»þ´Ö¤Î´¶³Ð¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÀèÆü¡¢Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï³¤³°Ãóºß¤Ë¹Ô¤¯Ä¾Á°¤Ç¤¢¤Ã¤¿Í§¿Í¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢º£Æü¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¡¢¡ÖÉëÇ¤¤ÏÈ¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á°¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬Ç¥¿±£¸¤«·î¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢1Ç¯È¾¤ÏÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥Íー¤ÎË¡Â§¡×¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÈÌ¤Ë¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë°ìÇ¯¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ã»¤¯´¶¤¸¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤Î¤ß¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¤³¤Î1Ç¯È¾¤Û¤É¡¢»ä¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¯´¶¤¸¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ï¤½¤ÎµÕ¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÊõÄÍ¤Î¥·¥çー¤Î»þ´Ö¤ÏÂçÄñ1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ëë¤¬²¼¤ê¤¿¸å¡¢ÂçÄñ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö°ì½Ö¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ä¤ï¤ê¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬ÃÙ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ´¶1½µ´Ö¤¿¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¡¢»þ·×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤À2»þ´Ö¤·¤«·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¥¶¥é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¸»ú¤â±ÇÁü¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÅÇ¤µ¤¤ÎÃæ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¸ä³Ú¤¬¡¢É×¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÉ×¤¬»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤¿¤é°ìÈÖ·ù¤ÊÌµÃã¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¥Èー¥¯¤ò¥«¥Ä¥¢¥²¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¿Í¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤¬ÆùÂÎÅª¤ÊÉé²Ù¤òÁ´¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤¤ÌÜ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÌµÃã¿¶¤ê¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤É×¤Ï¡¢¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤Î¥·¥§¥Ø¥é¥¶ー¥É¤Î¤è¤¦¤ËÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·Â³¤±¡¢»ä¤ò¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤±ä¤Ó¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»º¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¡¢»ä¤Î¿ÈÄ¹¤Î1/3¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï1/2¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ë¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Î²Ã¤ï¤Ã¤¿À¸³è¤Ï¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¤â³Ú¤·¤¤¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ËèÆü12kg¤òÊú¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸ª¤¬´ä¤Î¤è¤¦¤Ë¶þ¶¯¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤·¡¢ÌÌÅÝ½¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç°ì¿©¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¼«Í³¤Ê¤É¤Ï¼º¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢»ºÁ°¤Ë³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¡¢Ãí¼Í¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¤¡¢»Ò¤Î¾Ð´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ë¤¬ÈéÉæ¤ò´Ó¤¯¤È¤¤Î±Ô¤¤ÄË¤ß¤¹¤éÏÂ¤é¤°¡£
¡¡»Ò¤Ï¡¢»ä¤Ë¤âÉ×¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤À¤±»÷¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÈÎØ³Ô¤¬É×»÷¡¢É¡¤È¸ý¤¬»ä»÷¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤ó´Ý¤Î¤ª¤Ç¤³¤È¡Ê1ºÐ¤½¤³¤½¤³¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ËÂç¤¤ÊÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢²È¤ÎÃæ¤ò¥É¥·¥É¥·¥É¥ó¤ÈïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÉ¤¤¸Æ¤ÓÌ¾¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤ß¤ò½Å»ë¤·¤ÆÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤È¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨»Ï¤á¤ÆÀ¹¤ó¤ËÂ¾¼Ô¤È´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢»ä¤Î¤³¤È¤â¥Ñ¥Ñ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤Ï¡Ö¥Þ¡×¤Î²»¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ö¥Ñ¡×¤Î²»¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢³¨ËÜ¤Ê¤É¤Ë¸«¤ë¡Ö¥Þ¥Þ¡×É½¾Ý¤¬ÂçÄñÈ±¤ÎÄ¹¤¤»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢Æ±¤¸ÊÝ°é±à¤Î¾å¤Î³ØÇ¯¤Î»Ò¤¬³¹¤Ç»ä¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¡ª ¢þ¢þ¤Î¥Þ¥Þ¤À¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤Ê¤ó¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ä¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤Î¿Í¤Ï·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¾×·â¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Î¤³¤È¤ò¥Ñ¥Ñ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢É×¤È»ä¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊÌ¤Î¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Êú¤Ã¤³¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È»ä¤ÎÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤¬¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤ÏÉ×¤ÈÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£±¦¥Ñ¥Ñ¡¢º¸¥Ñ¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ»Ò¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿©»öÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤´ÈÓ¤ä°û¤ßÊª¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤È¤ª¿¬¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é2Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿Í¥¤·¤µ¤òÂ¾¼Ô¤ËÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£
¡¡À®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î»Ñ¤¬²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ó¤À¸å¤Î¡Ö¤Ûー¡×¤È¤¤¤¦´é¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÀµºÂ¤ò¤¹¤ë¤È¥Ð¥ëー¥ó¥¢ー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÓ¤â¥¹¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¤·¤°¤µ¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦´û¤Ë¡¢Ìá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤¢¤Î¾®¤µ¤Ê´Ý¤¤ÇØÃæ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é½Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢º£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë»Ò¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢°é¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é½Ð¤·¤Æ¤âÀË¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÊâ¤¯¤È¤¡¢»ä¤Î¤ª¤Ê¤«¤Î¾å¤Ç°Â¿´¤·¤¿´é¤ÇÌ²¤ë¤È¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¡£»ä¤Ïº£¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¡¢¤¤¤¯¤éÊ§¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤éÌá¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦ËèÆü¤ÎÃæ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¡¢Ìá¤ì¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÄêÈÖ¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ÊÁ°¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÌá¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10Âå°ÊÁ°¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾å¤Ë¡¢³Ø¹»¤È¥½¥ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤·¡¢20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Ï¡¢ÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉ¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ëÆü¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤ëµ¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìá¤ê¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
»ä¤Î²áµî¤Ï¤ª¤ª¤è¤½ÂçÂÎºÇ°¤Ç¡¢²áµî¤Î»ä¤â¶ò¤«¼Ô¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¹¤é¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤Ô¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¡¢Æü¡¹¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥Úー¥¸¤ËÛÙ¤·¤ª¤ê¤ò¶´¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤¦¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¤ò¡¢1Æü¤Þ¤¿1Æü¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤ÈÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢»þ¡¹¡¢20Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¼ê¤òÄ¯¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ±¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¥È¥¤¥¹¥Èー¥êー¥Û¥Æ¥ë¤ò´®Ç½¡§¼Ä¸¶¤µ¤óÄó¶¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼Ä¸¶¤«¤ò¤ê¡Ê¤·¤Î¤Ï¤é¡¦¤«¤ò¤ê¡Ë
1995Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¡£Æ°Êªºî²È¡¦º«Ãî¸¦µæ²È¡¿·ÄØæ µÁ½ÎÂç³Ø SFC ¸¦µæ½ê¾åÀÊ½ê°÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ØÎø¤¹¤ëº«Ãî¿Þ´Õ～¥à¥·¤È¥Ò¥È¤ÎÎø°¦ÀïÎ¬～¡Ù(Ê¸éº½Õ½©)¡¢¡ØLIFE―¿Í´Ö¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù(Ê¸¶Á¼Ò)¡¢¡Ø¥µ¥Ð¥¤¥Ö¡ãSURVIVE¡ä－¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡Ù(¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò)¡¢¡Ø¥Õ¥à¥Õ¥à¡¢¤¬¤Ã¤Æ¤ó¡ª¤¤¤¤â¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·¥¯¥¤¥º¡Ù(Ê¸éº½Õ½©)¡¢¡Ø¥Í¥º¥ß¤Î¤ª¤·¤¨¡Ù(ÆÁ´Ö½ñÅ¹)¡¢¡ØÊâ¤¯¥µ¥Ê¥®¡¢¤¦¤ó¤Á¤ÎËú¡Ù (ÂçÏÂ½ñË¼) ¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¡¡¿ä¤·¤¤¤¤â¤Î¿Þ´Õ¡Ù¡Ê±Ê²¬½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¸«¤Ä¤±¤¿¤é¿À¡ª ¤¹¤´¥ì¥¢Ãî¿Þ´Õ¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¡£
¥Ð¥Êー¥¤¥é¥¹¥È¡¡Ê¿Àô½ÕÆà