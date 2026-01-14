ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤Ø...LE SSERAFIM(¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à)¡¢Á´ÊÆ¿Íµ¤¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖSPAGHETTI¡×¤ÎÃæÆÇÀÈ´·²¤ÎÀ¤³¦´Ñ
1·î25Æü(Æü)¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëLE SSERAFIM(¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à)¡£
ºòÇ¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖEASY CRAZY HOT¡×¤ÇÀ¤³¦18¤ÎÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à2Days(11·î18Æü¡¦19Æü)¤âÂçÀ¹¶·¡£1·î31Æü(ÅÚ)¡¦2·î1Æü(Æü)¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌö¿Ê¤Ö¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë2025Ç¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Á¥ã¡¼¥È"Hot100"¤Ç50°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×(10·î24Æü¥ê¥ê¡¼¥¹)¤À¡£
¢£¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤ËþºÜ¤ÎÀ£·à¤äÎÁÍý¥Ð¥È¥ë¤â¡ª"¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£"¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆâÍÆ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼
ºòÇ¯Ëö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇ¯±Û¤·ÆÃÈÖ¡ÖDick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓBillboard¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)¡×¤Ï¡¢°ìÅÙ¼ª¤Ë¤·¤¿¤éÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢»õ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ËÓÈ¤¨¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£³Ú¶Ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¡ÖSpaghetti, Wrapping the Earth¡×(1·î18Æü(Æü)¤ËMnet¤Ë¤ÆÆüËÜ½éÊüÁ÷)¤Ç¤âÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢ÃÏµå¤ò´¬¤¯¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥³¥ó¥È¤äÎÁÍýÂÐ·è¤Ê¤É"¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£"¤òÂêºà¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¡¢ÉáÄÌ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÈÖÁÈ½øÈ×¤ÏÍ½Ìó¤¬Ä¶º¤Æñ¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£Å¹¤ËKIM CHAEWON(¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó)¤ÈHONG EUNCHAE(¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§)¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À£·à¤«¤éËë³«¤±¡£2¿Í¤¬¤ä¤¿¤é¤È½÷À¤Îµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¤¹¤ë"¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ëâ"¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËËÝÏ®¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤½¤ÎÄïÊ¬¤é¤·¤¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆKAZUHA(¥«¥º¥Ï)¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÌÌÀÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿HUH YUNJIN(¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó)¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÇÛÃ£°÷¤ËÊ±¤¹¤ëSAKURA(¥µ¥¯¥é)¤¬Â³¡¹¤ÈÍèÅ¹¡£º¤ÏÇ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤¤CHAEWON¤ÈEUNCHAE¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ²Ä¾Ð¤·¤¯¡¢¤æ¤ë¡¼¤¯¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¾Ð¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£SAKURA¤äCHAEWON¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¥·¥§¥Õ¤Ë¡ª»×¤¤¤Î¤Û¤«"¥¬¥Á"¤Ê¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ÂÐ·è
¤Þ¤¿ÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Netflix¤ÎÎÁÍý¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖÇò¤È¹õ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¡ÁÎÁÍý³¬µéÀïÁè¡Á¡×¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥·¥§¥Õ¤Î¥¯¥©¥ó¡¦¥½¥ó¥¸¥å¥ó¤¬¡¢²ÐÆé¹¥¤¤ÊLE SSERAFIM¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Çºî¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£ÍÌ¾¥·¥§¥Õ¤ÎÅÐ¾ì¤ËÂç¶½Ê³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Ú¥í¥ê¤È¥Ñ¥¹¥¿¤òÊ¿¤é¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ5Âæ¤ÎÄ´ÍýÂæ¤¬¥»¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÎ¢´ë²è¤È¤·¤Æ¡Öº£¿©¤Ù¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤òÃ¯¤¬ºÇ¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÎÁÍý¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦SAKURA¤Ï¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤ò¿Ê¤á¡¢¤½¤ÎÏÓÁ°¤Ï¥×¥í¤«¤é¤âÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤Þ¤¿ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤È¤¤¤¦¼«¿®Ëþ¡¹¤ÊYUNJIN¤âÂçÃÀ¤ËÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤²¤ÊCHAEWON¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤É¤ó¤É¤ó²Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤¬´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¬¥Á¿³ºº¤Ç¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¡¢5¿Í5ÍÍ¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥«¥à¥Ð¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖSPAGHETTI¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Âç¸ý¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤òËËÄ¥¤ëµðÂç¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤´µ¡·ù¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤äÆÈÁÏÅª¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£"¥Ñ¥¹¥¿»®"¤Î¾å¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ëº£²ó¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆ±ÍÍ¡¢¶¯Îõ¤ÊÃæÆÇÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ãÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯µÇ°SP¡ä¤Ç¤Ï¡ÖANTIFRAGILE¡×¡ÖUNFORGIVEN¡×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤â
¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅÙ¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëLE SSERAFIM¡£1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëMnet¤ÎÆÃ½¸¡ãLE SSERAFIM ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯µÇ°SP ¡ÁIM FEARLESS! FEARNOT!¡Á¡ä¤Ç¤Ï¡¢2nd Mini Album¡ÖANTIFRAGILE¡×(2022Ç¯10·îÈ¯Çä)¤ä¡¢1st Studio Album¡ÖUNFORGIVEN¡×(2023Ç¯5·îÈ¯Çä)¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
Spaghetti, Wrapping the Earth
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î18Æü(Æü)20:00¡Á
¡ãLE SSERAFIM ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼3¼þÇ¯µÇ°SP ¡ÁIM FEARLESS! FEARNOT!¡Á¡ä
LE SSERAFIM COMEBACK SHOW : ANTIFRAGILE »úËëÈÇ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)2:00¡Á
LE SSERAFIM COMEBACK SHOW UNFORGIVEN »úËëÈÇ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)12:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
