¡Èµå¾ì¤Î·ãÊÑ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÎÞ¡ÖºÇ¹â¤À¡×¡¡³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬3m¼êÁ°¤Ë¡Ä¿·»ÅÍÍ¤¬È¿¶Á
¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤ÎËÜµòÃÏ¤¬²þ½¤¤Ø
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬Ìó8¡Á10¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó2.4¡Á3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¼êÁ°¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤âÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤òÀßÃÖ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏËÜÎÝÂÇÁý²Ã¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¹¤¤µå¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºòµ¨Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï85ËÜ¤Ç¡¢ºòµ¨Àµ¼°¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤¿28µå¾ì¡Ê¥ì¥¤¥º¤È¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢25°Ì¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç³°Ìî¤¬¹¤¤¤¿¤á»°ÎÝÂÇ¤ò´Þ¤á¤¿Ä¹ÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥¯¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡ÊÆÀÅÀ¤ÎÆþ¤ê¤ä¤¹¤µ¡Ë¤Ç¤Ï¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¼¡¤¤¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î²þ½¤¤Ç¤ÏÃæ·ø¤Î410¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê125¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îµ÷Î¥¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢º¸Ãæ´Ö¤È±¦Ãæ´Ö¤ò387¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê118¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é379¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê116¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÊÑ¹¹¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï10¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é8.5¥Õ¥£¡¼¥È¡Ê2.6¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÄã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç½ÐÍè¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ºÂÀÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡JJ¡¦¥Ô¥³¥íGM¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖESPN¡×¤Ê¤É¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Îµå¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÂÇ¼Ô¤¬¡Ø¤³¤Îµå¾ì¤Ç¤Ï³°¡Ê¥Õ¥§¥ó¥¹³°¡Ë¤Þ¤Ç±¿¤Ù¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¡¢Èà¤é¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò²¿Ç¯¤â¡¢²¿Ç¯¤â¸«¤Æ¤¤¿¡£º£¤³¤½¡¢¤½¤ÎÄ¹Ç¯¤Î´¶³Ð¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò»î¤¹»þ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¡¢¹¤¤µå¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤äMLB¸ø¼°SNS¤¬µå¾ì¤Î²þ½¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ï¥ª¡¢¥Ò¥Ã¥¿¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¡Ê¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¡Ë¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¾å²ó¤ë¤«¤â¡×¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤Î»þÂå¤¬Íè¤ë¡×¡Ö¥¦¥£¥Ã¥È¤ËMVP¤ò¼è¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤ÎËÜÎÝÂÇÁý²Ã¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë