¡ÖÀ¸½¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¹óÉ¾¤«¤é¡ÖÆüµ¢¤ê¤Ç¿©¤Ù¤Ë¤¤¤¯¡×¤ÈÀä»¿¤Þ¤Ç¡¡ÆüËÜÎÁÍý¤Ë³ä¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ½÷Í¥¤¿¤Á¤ÎÉ¾²Á¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤¬ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¸½¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñ½÷Í¥¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¹óÉ¾
1·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñJTBC¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¸æÇ¯80ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¡¢¥½¥Ì¡¦¥è¥ó¥è¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈMC¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¤¬¡ÖÎ¹¹Ô¤Ï¤è¤¯¹Ô¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥½¥Ì¡¦¥è¥ó¥è¤Ï¡Ö¹¥¤¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤ÏÆüËÜ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Ê¡²¬¤Ë¤Ï¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£Ä«¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢Ìë¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¥½¥¦¥ë¤ËÌá¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¡ÈÆüËÜ¿©¹¥¤¡É¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¤è¤·¤Ò¤í¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤¬¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤Å¹¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢Âçºå¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£°ìÈÖ¤ª¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Ì¡¦¥è¥ó¥è¤Ï¡Öµû¤¬¹¥¤¤À¡£¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥½¥ó¤È¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ËÂçºå¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤Þ¤«¤»¤ò¿©¤Ù¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÏÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼60Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Î¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤Éµ¤·Ú¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÆüËÜ¿©ÂÎ¸³¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò¼¨¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¤â¤¤¤ë¡£¥¥à¡¦¥¸¥Û¤À¡£Èà½÷¤ÏºòÇ¯12·î¡¢¡Ö·ëº§24¼þÇ¯µÇ°Î¹¹Ô¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥Û¥¸¥ó¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤äÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö·ëº§µÇ°Æü¤À¤«¤é¤ÈÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢30Ê¬¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÁÍý¤â10Æü¡¢28Æü½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¸½¤¯»é¤Ã¤Ý¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¡£É×¤È´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ÆÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢´éÊ¸»úÉÕ¤¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¹âµé¼÷»ÊÅ¹¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢É×ºÊ¤Î¹¥¤ß¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯1¡Á11·î¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï848Ëü5000¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î21.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ª¤è¤½5¿Í¤Ë1¿Í¤¬´Ú¹ñ¿Í¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ë¬ÆüµÒ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬°ìÍÍ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£ÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÆüËÜ¿©¤òÆü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¸·¤·¤¤´¶ÁÛ¤òÊú¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÀ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö¿È¶á¤ÊÎ¹¹ÔÀè¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾õ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£