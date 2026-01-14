¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×È¯ALPHA DRIVE ONE¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼½ËÊ¡¥à¡¼¥É¹¤¬¤ë¡ª´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤ËÂçµ¬ÌÏ¹¹ð¤¬Â³¡¹Å¸³«
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×ALPHA DRIVE ONE¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ï¥ó¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½Ë¤¦¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ALPHA DRIVE ONE¡ÊALD1¡Ë¤Ï¡¢1·î12Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤ÇÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«¡£³¹¤òALPHA DRIVE ONE°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛALPHA DRIVE ONE¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ²òÀâ
¡È2026Ç¯ºÇ½é¤ÎK-POP¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿²°³°¹¹ð¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡Ö2026Ç¯¤ÎK-POP¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ê¥ª¤Ï¡Ö»ëÀþ½¸Ãæ¡×¡¢¥¸¥å¥ó¥½¤Ï¡Ö¼ÀÁö¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡×¡¢¥¢¥ë¥Î¤Ï¡Ö¾ÝÄ§¡×¡¢¥´¥Ì¤Ï¡Ö¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¡×¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤Ï¡Ö´ð½à¡×¡¢¥·¥ó¥í¥ó¤Ï¡Ö¸ø¼°¡×¡¢¥¢¥ó¥·¥ó¤Ï¡Ö»ÏÆ°¡×¡¢¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡ÖÆ»¡×¤È·Ç¤²¡¢¿·¿Í¤é¤·¤¤ÂçÃÀ¤ÇÎÏ¶¯¤¤ÌÜÉ¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊúÉé¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½Ë¤¦À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¡ÖN¥½¥¦¥ë¥¿¥ï¡¼¡ÊÆî»³¥¿¥ï¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡Ö2026 ALD1 Let¡Çs Go¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Èà¤é¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÑ½£Åç¡¢³ø»³¡¢ËßÅâ¤Ê¤É´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¹¹ð¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ALPHA DRIVE ONE¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFREAK ALARM¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤ËMelon¡ÖTOP100¡×¤Ç31°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢Melon¡ÖHOT100¡×¡Ê100Æü¡¿30Æü¡Ë¡¢MelonºÇ¿·¥ê¥ê¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê1½µ¡Ë¡¢Bugs¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ°Ê³°¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¡¢³ÚÅ·¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤äÆüËÜiTunes¡ÖK-POP¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥ÉiTunes¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÈK-POP´üÂÔ¤Î¿·À±¡É¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ï¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¡È´¿´î¤Î½Ö´Ö¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£Ä¹¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·Þ¤¨¤¿¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¤Î´¶¾ð¤È¡¢¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¹âÍÈ´¶¡ÊEUPHORIA¡Ë¤ò¡¢Èà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFREAK ALARM¡Ù¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ³Ð¤á¤¿ALPHA DRIVE ONE¤ÎÂ¸ºß¤ò¡ÈºÇ½é¤Î¥¢¥é¡¼¥à¡É¤ËÎã¤¨¤ÆÉ½¸½¤·¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Ï1·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎMnet¡ÖM COUNTDOWN¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£¸å¤âÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
