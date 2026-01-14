ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó½êÂ°»öÌ³½ê¡¢¡È¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èï³²¡É¤òÊó¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ËÃí°Õ´µ¯¡Ö¶âÁ¬Í×µá¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡×
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎAwesome ENT¤Ï1·î14Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î¸Ä¿ÍYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÅö¼Ò¤òÁõ¤¤¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÌ²ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢ÅÁÀâ¤ÎÇ»¸ü¥¥¹¥·¡¼¥ó
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡ÖÅö³º¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÏAwesome ENT¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌÌ²ñ¤ÎÄó°Æ¤äÏ¢Íí¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÍ×µá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤´Ãí°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Ï1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏPrime Video¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯12·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2011Ç¯¤ËB.A.P¥è¥ó¥°¥¯¤Î¡ØI Remember¡Ù¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤2¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê±éµ»³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2014Ç¯¤Î¡ØËâ½÷¤ÎÎø°¦¡Ù¤ÇÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖÏº¡ã¥Õ¥¡¥é¥ó¡ä¡Ù¡Ø¥µ¥à¡¢¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤ ¡ÁÎø¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¡ª¡Á¡Ù¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡¢¡Ø»È¼Ô¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡Ê¥«¥á¥ª½Ð±é¡Ë¤Ê¤É¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÇÇ®·ì¼ç¿Í¸ø¥Ñ¥¯¡¦¥»¥í¥¤¤ò±é¤¸¡¢Ç®¤¤ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£