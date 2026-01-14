¡Öµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡×¥¦¥º¥Ù¥¯¤ËÇÔËÌ¤â¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡¢U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¡ÈÌµµ¤ÎÏ¡É»î¹ç¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶ì¸À
¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂÖÅÙ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×ÆüËÜ¤ÎÂç¾¡¤Ë¶ÃØ³
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿U-23¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢²òÀâ°Ñ°÷¤òÌ³¤á¤ë¸µ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤¬¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¥¤¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤Ï1·î13Æü¡¢¡ÖAFC U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¥°¥ë¡¼¥×CÂè3Àï¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤¬¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¤ë²áÄø¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºË¾¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Î¡¢²æ¡¹¤ÎÁª¼ê¤ÎÂÖÅÙ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ï2ºÐ¤âÇ¯²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤À¡£¼ºÅÀ¸å¤â¡¢¼çÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤â¾ðÇ®¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡Ë7¿Í¤Ç3¿Í¤ÎÁê¼ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¸«¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï19.6ºÐ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï20.8ºÐ¤À¡£2ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÉé¤±¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤Ê¬¤¬°¤¤¡£»ÄÇ°¤À¡£Ê¢¤¬Î©¤Ä¡×¤È¡¢¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢1¾¡1Ê¬1ÇÔ¡Ê¾¡¤ÁÅÀ4¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢2¾¡1Ê¬¡Ê¾¡¤ÁÅÀ7¡Ë¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æ±ÁÈ¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¡Ê¾¡¤ÁÅÀ3¡Ë¤¬¥¤¥é¥ó¡Ê¾¡¤ÁÅÀ2¡Ë¤ò1¡Ý0¤ÇÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡ÈµùÉ×¤ÎÍø¡É¤Î·Á¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ï18Æü0»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¥°¥ë¡¼¥×D¤Î1°Ì¥Á¡¼¥à¤È½à¡¹·è¾¡¤òÀï¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×D¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬¼ó°Ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
