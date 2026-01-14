¹áÀî¸©¤¬Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Î±¿±Ä·±Îý¡¡È¯ºÒÄ¾¸å¤Î»Ù±ç¤òÃ´¤¦ÆÊÌÚ¸©¤â½é»²²Ã
ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Î±¿±Ä·±Îý¡¡¹áÀî¸©Ä£
¡¡¹áÀî¸©¤Ï14Æü¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤òÁÛÄê¤·¤¿ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô¤Î±¿±Ä·±Îý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·±Îý¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¸©¤ä»ÔÄ®¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É42¤ÎÃÄÂÎ¤«¤éÌó290¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÒ³²ÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤Ç¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤«¤éÆ»Ï©¤ÎÃÇÀä¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤É¤Î¼êÇÛ¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢È¯ºÒÄ¾¸å¤Î»Ù±ç¤òÃ´¤¦Â¨»þ±þ±ç¸©¤ÎÆÊÌÚ¸©¤â½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¡¢¿ÍÅª¡¦ÊªÅª»Ù±ç¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹áÀî¸©´íµ¡´ÉÍý²Ý¡¿ÀÄ°æ¾ï¼£ ËÉºÒ»ØÆ³´Æ¡Ë
¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÆÊÌÚ¸©¤Î±þ±ç¿¦°÷¤¬ÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê·±Îý¸å¤â¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Î¼Â¤Ë±þ±ç¿¦°÷¤ò³Æ»ÔÄ®¤ËÇÉ¸¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¡¦·±Îý¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×