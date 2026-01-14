CO2¥¬¥¹¥Ö¥í¡ÖGLOCK17 Gen5 MOS(t)¡×2·î12ÆüÈ¯Çä¡ª GLOCK´Æ½¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¿·Å¸³«¥Í¥¸ÀÚ¥¢¥¦¥¿ー¥Ð¥ì¥ëÉ¸½àÅëºÜ¤Î¥È¥ìー¥µーÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë
¡¡BATON¤Ï¡¢CO2¥¬¥¹¥¬¥ó¡ÖGLOCK17 Gen5 MOS(t)¡×¤ò2·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï36,080±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢GLOCK¥È¥¤¥¬¥ó¤ÎÆüËÜÀµµ¬¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿BATON¤Ë¤è¤ëGLOCK´Æ½¤¤Î¤â¤È¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê³°´Ñ¤È¥ê¥¢¥ë¹ï°õ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎCO2¥¬¥¹¥Ö¥íー¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥ó¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥«¥Ã¥È¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥¿ー¥óÅù¤Î³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ù»é¥¹¥é¥¤¥É¤Ê¤¬¤é MOS¡Ê¥â¥¸¥å¥éー¡¦¥ª¥×¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢MOS¥×¥ìー¥È¤Ï4¼ïÎàÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÂÊª¥À¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡ÖGLOCK17 Gen5 MOS(t)¡×¤Ï¡¢¥Í¥¸ÀÚ¥¢¥¦¥¿ー¥Ð¥ì¥ë¤Î¡Ö11mmÀµ¥Í¥¸¥¹¥ì¥Ã¥É¥¢¥¦¥¿ー¥Ð¥ì¥ë¡×¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¥È¥ìー¥µー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢14mmµÕ¥Í¥¸¤Ç¤Î¥È¥ìー¥µーÁõÃå¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö11mmÀµ¥Í¥¸¢ª14mmµÕ¥Í¥¸¥¢¥À¥×¥¿ー¡×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±È¯ÇäÆü¤Î2·î12Æü¤Ë¤Ï¥È¥ìー¥µー¡ÖGENESIS LITE G17ÍÑ¥È¥ìー¥µー¡×¡Ê32,780±ß¡Ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÁ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖGLOCK17 Gen5 MOS¡×¡Ê36,080±ß¡Ë¤ÎºÆÈÎ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¡ÚGLOCK17 Gen5 MOS(t)¡Û ¡ÚGLOCK17 Gen5 MOS¡Û ¡ÚGENESIS LITE G17ÍÑ¥È¥ìー¥µー¡Û
