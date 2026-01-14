·ëÌÚÞæÀ±¡¢¡È¿¥ÅÄ¿®¹§¡ÉÌò¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é
·ëÌÚÞæÀ±¤¬¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç ÆüÍË¸á¸å8»þ00Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Âè7ÃÆ¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢¿¥ÅÄÀª¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¡£·ëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
·ëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»°ÃË¡¦¿¥ÅÄ¿®¹§¤À¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À·»¡¦¿®Ãé¤È¤È¤â¤Ë¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢»Í¹ñ±óÀ¬Ãæ¤Ë¡ÖËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡×¤ÎÊó¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·àÅª¤«¤ÄÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Ìò¤É¤³¤í¤òÃ´¤¦¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦·ëÌÚ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÀèÇÚÇÐÍ¥¿Ø¤È¤Î¶¦±é¤Ë¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤òÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìòºî¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»þÂåÇØ·Ê¤òÌÔÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ëÌÚ¤Ï¡¢Àï¹ñÉð¾¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¡×¤È¸ì¤ê¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌò¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¹½¤¨¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ë¡ÖÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡×Ë¿Ã½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£µÓËÜ¤ÏÈ¬ÄÅ¹°¹¬¡¢¸ì¤ê¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾®·ª½Ü¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëÌÚÞæÀ±¥³¥á¥ó¥È¡½¡½½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖËä¤â¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÂå¤ÎÇØ·Ê¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±×¡¹¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿¥ÅÄ¿®¹§¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£