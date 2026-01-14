·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¾×ÆÍ»ö¸Î¡¡¼«Å¾¼Ö¤Î96ºÐÃËÀ»àË´¡¡¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¡ÚÄ¹Ìî¡Û¡¡
1·î7Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿96ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬13Æü»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î7Æü¤Î¸á¸å4»þ¤´¤íÄ¹Ìî»Ô°ðÅÄ¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ï¤³¤³¤«¤é²£ÃÇÊâÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¼ãÄÐÅì¾òÊýÌÌ¤«¤é±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ìî»Ô¼ãÄÐÃÄÃÏ¤ÎÌµ¿¦¡¦¾¾ÌÚÃéÂ¤¤µ¤ó¡Ê96¡Ë¤¬Ä¹Ìî»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬13Æü¡¢Â¿È¯³°½ý¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£