¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡Ê50¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤Î°ì¥³¥Þ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Î´ÑÀï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï¡Ö#È¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ö#¾¯¤·Áá¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¡Ö#Ì¼¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°ÂçÊÑ¤µÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ß¤¿¡×¡Ö#¾¯¤·Áá¤¤¤±¤É¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤¿»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é±ØÅÁ¤ò¸«¼é¤ë¸å¤í»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÆÅÄ¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤å¡¼¡¼¤ó ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¤È¤Î¼Ì¿¿ ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´éºÇ¹â¡×¡Ö¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö±ØÅÁ¸«¤é¤ì¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤Ï2005Ç¯¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢08Ç¯¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢22Ç¯¤ËºÆº§¤òÈ¯É½¤·¡¢ºòÇ¯10·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥×¥é¡Ù¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡ËÆâ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
