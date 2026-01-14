Æ£²¬¹°¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¡ÈÀ®¿Í¡É¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¿¶Âµ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡»°½÷¡¦Æ£²¬Éñ°á¤¬ÃåÊª»Ñ¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¹°¡¢¡Ê79¡Ë¤Î»°½÷¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£²¬Éñ°á¡Ê17¡Ë¤¬¡¢14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1·îËö¤Ë18ºÐ¤Î¡ÈÀ®¿Í¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Á°»£¤ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿¶Âµ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Éñ°á¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö»ÐËå¤Ç¹ÈÇò¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Çº£Ç¯À®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ·æÆÅ·²»¡Ê20¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¿¶¤êÂµ»Ñ¤Ç·è¤á¤¿»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤óÀ®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!!¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤ÇÆ´¤ì¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È»Ð¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»£±ÆÅö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆó¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤À»þ¡¢¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤Î¿¶Âµ¼Ì¿¿¤Ï°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼ë¿§¤Î¶¶¤òÇØ·Ê¤ËÊÂ¤Ö¥«¥Ã¥È¤ä¡¢Í¼Êë¤ì¤ÎÃæ¤Ç´ó¤êÅº¤¦»Ñ¡¢ÂÓ¤äÈ±¾þ¤ê¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¼Ì¤µ¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¡¢»ÐËå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤Ê¤ª¡¢»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¹°¡¢¤â´Þ¤á¤¿¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¹°¡¢¤È»Ð¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ·æÆ°¦¡Ê24¡Ë¤â´Þ¤á¤¿²ÈÂ²4¥·¥ç¥Ã¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤éÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÉñ°á¤Á¤ã¤óåºÎï¡×¡Ö¿¶Âµ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤À¤Í »ä¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÆ£²¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÎÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ê22¡Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
